Премьера в Крымском ТЮЗе — «Ифигения в Тавриде. Перезагрузка»

В Крымском государственном театре юного зрителя вновь премьера — спектакль «Ифигения в Тавриде. Перезагрузка».

Пьеса про дочь царя Агамемнона Ифигению была написана Еврипидом в 414 года до н. э. В 2021 году молодой российский драматург Всеволод Егоров написал свою пьесу на эту же тему. Он предложил зрителям взглянуть на классический древнегреческий сюжет глазами современного человека. А московская команда постановщиков: режиссер Павел Артемьев, художник Ксения Орлова и художник по свету Дмитрий Пименов — взялась поставить эту историю в Евпатории, — отмечают в пресс-службе театра.

Крымский ТЮЗ считает, что сегодня очень важно говорить с молодыми крымчанами об истории их малой Родины, мифах, связанных с ней, и идентичности ее жителей. В спектакле поднимаются такие актуальные сегодня для каждого человека темы как: личная ответственность перед предками и потомками, поиск нравственных ориентиров, понятие «священного» в современном мире.

Именно поэтому, кроме драматургического текста, в спектакле звучат и документальные личные истории артистов, которые рассказывают о связях со своей семьей.

Подготовка к этой работе заняла почти год: в ноябре 2020 года в Ялте была проведена театральная лаборатория «Мифы о мифах. Сказки о сказках. Легенды о легендах». А в мае этого года Российский фонд культуры выделил театру грант на постановку. Поддержал проект и Союз театральных деятелей РФ.

Премьерные показы спектакля «Ифигения в Тавриде. Перезагрузка» (12+) назначены на 20 и 21 августа.

фото: пресс-служба Крымского ТЮЗ