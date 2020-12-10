Премию «Спортсмен года» в Севастополе в этом году вручат онлайн

Церемония награждения ежегодного регионального физкультурно-спортивного конкурса «Спортсмен года – 2020» 18 декабря. И впервые в формате онлайн-трансляции. С учётом профилактические мер, в этом году у церемонии будет сразу три площадки:

стадион «Севастополь» ( ул. Брестская, 21 ),

), центральный городской шахматный клуб ( ул. Большая Морская, 50 ),

), детско-юношеский клуб «Молодость» ( ул. Косарева, 2 ).

С этих площадок будет вестись прямой эфир на ютьюб-канале ЦСП СКС и на официальном сайте Центра (sevcsp.ru). Начало трансляции – 18:00.

В списке потенциальных победителей конкурса – 44 номинанта в 14 номинациях, среди которых спортсмены, тренеры, ветераны спорта, волонтеры, спортивные клубы и федерации, чьи высокие достижения были отмечены в этом году. Региональная премия «Спортсмен года» в 2020-м будет вручена в шестой раз. Организаторами конкурса выступают Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя, ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя».