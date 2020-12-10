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Премию «Спортсмен года» в Севастополе в этом году вручат онлайн

Премию «Спортсмен года» в Севастополе в этом году вручат онлайн

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:49 10.12.2020

Церемония награждения ежегодного регионального физкультурно-спортивного конкурса «Спортсмен года – 2020» 18 декабря.  И впервые в формате онлайн-трансляции. С учётом профилактические мер, в этом году у церемонии будет сразу три площадки:

  • стадион «Севастополь» (ул. Брестская, 21),
  • центральный городской шахматный клуб (ул. Большая Морская, 50),
  • детско-юношеский клуб «Молодость» (ул. Косарева, 2).

С этих площадок будет вестись прямой эфир на ютьюб-канале ЦСП СКС и на официальном сайте Центра (sevcsp.ru). Начало трансляции – 18:00.

В списке потенциальных победителей конкурса – 44 номинанта в 14 номинациях, среди которых спортсмены, тренеры, ветераны спорта, волонтеры, спортивные клубы и федерации, чьи высокие достижения были отмечены в этом году.

Региональная премия «Спортсмен года» в 2020-м будет вручена в шестой раз.

Организаторами конкурса выступают Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя, ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя».

 

Премию «Спортсмен года» в Севастополе в этом году вручат онлайн

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