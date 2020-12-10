Премию «Спортсмен года» в Севастополе в этом году вручат онлайн

Церемония награждения ежегодного регионального физкультурно-спортивного конкурса «Спортсмен года – 2020» 18 декабря. И впервые в формате онлайн-трансляции. С учётом профилактические мер, в этом году у церемонии будет сразу три площадки:
- стадион «Севастополь» (ул. Брестская, 21),
- центральный городской шахматный клуб (ул. Большая Морская, 50),
- детско-юношеский клуб «Молодость» (ул. Косарева, 2).
С этих площадок будет вестись прямой эфир на
В списке потенциальных победителей конкурса – 44 номинанта в 14 номинациях, среди которых спортсмены, тренеры, ветераны спорта, волонтеры, спортивные клубы и федерации, чьи высокие достижения были отмечены в этом году.
Региональная премия «Спортсмен года» в 2020-м будет вручена в шестой раз.
Организаторами конкурса выступают Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя, ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя».
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