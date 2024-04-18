Преображение исторического центра Алупки подходит к финалу

Янина Павленко также добавила, что практически завершено мощение брусчаткой дорог и тротуаров, установлены стилизованные под старину фонари и светильники.

Вдохновлённые процессом жители и предприниматели вовсю приводят в порядок фасады и вывески, устанавливают узорчатые наличники, адресные аншлаги, за что отдельно их благодарю. Уже скоро образ «Старой Алупки» будет усилен предметами, который передаёт в дар Ялтинская киностудия, — подытожила Янина Павленко и добавила, что также уже скоро в Алупке начнут работу художники – планируется украсить ряд фасадов объектов тематическими изображениями и муралами.