Преображение исторического центра Алупки подходит к финалу

Ход работ по реконструкции центральной части Алупки в очередной раз лично проверили министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко и глава администрации Ялты Янина Павленко.
Вместе с министром курортов и туризма Крыма Вадимом Александровичем Волченко регулярно мониторим ход работ. В этот раз особое внимание уделили освобождённой от строений территории напротив бюста Амет-Хану Султану. Ещё на старте работ поняли: два частных жилых объекта «рвут» пространство и не вписываются в общую концепцию. С собственниками достигли согласия обменять их квартиры на аналогичные по площади в любой точке муниципалитета, — сообщила по итогам выезда глава администрации Ялты Янина Павленко и уточнила, что граждане получили квартиры в одной из новостроек Ялты, а жители Алупки — общественное пространство, которого так не хватало, там планируется обустроить амфитеатр.
Янина Павленко также добавила, что практически завершено мощение брусчаткой дорог и тротуаров, установлены стилизованные под старину фонари и светильники.
Вдохновлённые процессом жители и предприниматели вовсю приводят в порядок фасады и вывески, устанавливают узорчатые наличники, адресные аншлаги, за что отдельно их благодарю. Уже скоро образ «Старой Алупки» будет усилен предметами, который передаёт в дар Ялтинская киностудия, — подытожила Янина Павленко и добавила, что также уже скоро в Алупке начнут работу художники – планируется украсить ряд фасадов объектов тематическими изображениями и муралами.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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