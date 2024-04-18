Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Преображение исторического центра Алупки подходит к финалу
актуально в республике
Преображение исторического центра Алупки подходит к финалу
фото: пресс-служба администрации Ялты

Преображение исторического центра Алупки подходит к финалу

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 14:41 18.04.2024

Ход работ по реконструкции центральной части Алупки в очередной раз лично проверили министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко и глава администрации Ялты Янина Павленко.

Вместе с министром курортов и туризма Крыма Вадимом Александровичем Волченко регулярно мониторим ход работ. В этот раз особое внимание уделили освобождённой от строений территории напротив бюста Амет-Хану Султану. Ещё на старте работ поняли: два частных жилых объекта «рвут» пространство и не вписываются в общую концепцию. С собственниками достигли согласия обменять их квартиры на аналогичные по площади в любой точке муниципалитета, — сообщила по итогам выезда глава администрации Ялты Янина Павленко и уточнила, что граждане получили квартиры в одной из новостроек Ялты, а жители Алупки —  общественное пространство, которого так не хватало, там планируется обустроить амфитеатр.

Янина Павленко также добавила, что практически завершено мощение брусчаткой дорог и тротуаров, установлены стилизованные под старину фонари и светильники.

Вдохновлённые процессом жители и предприниматели вовсю приводят в порядок фасады и вывески, устанавливают узорчатые наличники, адресные аншлаги, за что отдельно их благодарю. Уже скоро образ «Старой Алупки» будет усилен предметами, который передаёт в дар Ялтинская киностудия, —   подытожила Янина Павленко и добавила, что также уже скоро в Алупке начнут работу художники – планируется украсить ряд фасадов объектов тематическими изображениями и муралами. 

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: инфраструктура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
инфраструктура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.