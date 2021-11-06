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Препарат "Кардисен": как натуральные компоненты помогают справляться с повышенным давлением

Препарат «Кардисен»: как натуральные компоненты помогают справляться с повышенным давлением

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 15:23 06.11.2021

Артериальная гипертензия — недуг, которым страдают, по данным ВОЗ, почти 1,3 млрд человек, если говорить в мировом масштабе. Основная проблема в том, подчёркивают специалисты, что большинство из нас не придают значение заболеванию пока оно окончательно не выходит из-под контроля. Увы и ах, но многие считают повышенное давление данностью, которая хоть и ухудшает уровень жизненного комфорта, но к особым проблемам со здоровьем не ведёт. Чем завершается такая безалаберность? Гипертония — прямой путь к инсульту, ишемической болезни сердца, другим сердечно-сосудистым заболеваниям, а также к почечной недостаточности. Что делать?

  • Менять образ жизни: вредные привычки, малая подвижность (как, впрочем, и чрезмерная), стресс, лишний вес, несбалансированное питание — первопричины повышенного давления. 
  • Использовать вспомогательные средства для поддержки организма. Нутрицевтики, в частности.

Правда, в том, что касается препаратов, есть предупреждение: подбирать для использования стоит такие, которые влияют на основы недомогания, а не действуют лишь сглаживая ситуацию на короткий срок. Так, к примеру, препарат «Кардисен«, отмечают эксперты, благодаря уникальной формуле воздействует не на симптомы, а на причину заболевания.

«Кардисен» – средство на основе бустерной формулы концентратов структур активных частей растений и природных компонентов. В составе исключительно натуральные вещества. Препарат прошел все необходимые клинические исследования в лучших лабораториях Европы и России. Обладает сертификатами качества, — поясняют специалисты.

Препарат «Кардисен» — на чём «строится» его работа

В основе препарата «Кардисен» — активные вещества растений, которые во все времена применялись для мягкой корректировкиПрепарат "Кардисен": как натуральные компоненты помогают справляться с повышенным давлением состояний здоровья. Как-то:

  • Боярышник.
  • Спорник.
  • Калина.
  • Календула.
  • Жимолость.
  • Шиповник.
  • Грецкий орех.
  • Фукус.
  • Смородина.
  • Рябина.
  • Пастушья сумка.
  • Шлемник байкальский.

Все эти растения объединят одно: они богаты различными минералами и витаминами, которые в той или иной степени действуют на укрепление стенок сосудов, повышая их эластичность, снижают проницаемость капилляров, понижают уровень «плохого» холестерина, нормализуют уровень гемоглобина. А также оказывают общее успокаивающее действие на сердечно-сосудистую систему. При этом:

Препарат возможно совмещать с другими средствами. «Кардисен» можно использовать как в качестве основного способа терапии, так и включить в состав комплексного лечения, — подчёркивают эксперты. — Комплекс не содержит химии, синтетики, генномодифицированных веществ и гормонов. Благодаря этому приниматься капли могут аллергиками и людьми с хроническими патологиями.

«Кардисен» — показания к применению

Когда же есть смысл сделать «Кардисен» своим препаратом? Первый повод прибегнуть к помощи этого средства, разумеется, — повышенное артериальное давление. Однако огромный плюс «Кардисена» ещё и в том, что спектр его терапевтического действия весьма широк. Так, он купирует такие проявления нездоровья (а, они, к слову, часто сопровождают артериальную гипертензию), как:

  • головная боль и головокружение;
  • инфекционные и воспалительные процессы;
  • отёчность;
  • нервозность и раздражительность.

Плюс: «Кардисен» рассчитан «на перспективу» — действие пролонгировано. Его приём помогает в таких процессах как обновление клеток и тканей, а также воздействует на сосуды, значительно снижая степень их спазмирования. И этот момент, соответственно, оказывает положительное воздействие на кровеносную систему в целом. Разумеется в том случае, если принимать препарат в чётком соответствии с инструкцией.

Противопоказания к применению «Кардисена»

С учётом того, что в его основе — растительные компоненты, то их не так уж и много. Не рекомендовано средство к применению при беременности и кормлении ребёнка грудью (как и практически все препараты), при тяжёлых сердечно-сосудистых заболеваниях, а также недугах, связанных с ЖКТ, если они находятся в стадии обострения.

Препарат «Кардисен» — не всё то «золото», что…

«Кардисен» довольно обсуждаемое средство. Кто-то безапелляционно верит в его силу, а кто-то при применении не увидел его действия в принципе. По этому поводу можно сказать следующее: препарат из-за его доказанной клиническими испытаниями эффективности сегодня оказался в группе препаратов, которые активно подделывают. Отсюда и такие разночтения в том, что касается результатов: кому-то повезло и он купил настоящий «Кардисен», а кто-то попался на удочку мошенников и приобрёл «пустышку». Что говорят в связи с таким положением дел производители средства?

«Кардисен» – препарат от гипертонии, который обладает высокой эффективностью и является безопасным для всего организма. В связи с чем, появилось большое количество подделок. Чтобы не вводить покупателей в заблуждение, мы отказались сотрудничать с посредниками и аптеками. Поэтому купить капли в аптечных сетях невозможно, — подчёркивают эксперты компании, производящей препарат.

При этом крайне осторожным стоит быть и с интернет-площадками, предлагающими средство. Здесь важно учесть одно: сертифицированный препарат «Кардисен» можно приобрести ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на официальном сайте производителя — https://kardisen.ru/ Только в этом случае можно рассчитывать на результат в связи с применением средства.

Препарат "Кардисен": как натуральные компоненты помогают справляться с повышенным давлением

ВНИМАНИЕ! Перед применением препарата в обязательном порядке проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом!

Препарат "Кардисен": как натуральные компоненты помогают справляться с повышенным давлением

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