Преподаватель из Крыма Артур Шармоянц — победитель Всероссийского конкурса Знание.Лектор

Победителем Знание.Лектор от Республики Крым стал Артур Шармоянц — кандидат юридических наук, доцент кафедры истории и теории государства и права юридического факультета Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, заместитель декана юридического факультета по научной работе и лектор Российского общества «Знание». В своей победной лекции в финале конкурса он рассказал об основах личной безопасности в цифровом мире: о самых распространенных сценариях киберпреступлений и о мерах защиты от них, которые может соблюдать каждый.

Награды лучшим лекторам вручили Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, Советник Президента Российской Федерации Елена Ямпольская, Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, капитан танковых войск, Герой Российской Федерации, директор департамента по патриотической работе в Российском обществе «Знание» Балдан Цыдыпов.

Церемония награждения включала творческие номера, посвященные великим русским, советским и российским писателям, ученым, композиторам и поэтам, чьи юбилеи мы отмечаем в 2025 году. Запись церемонии доступна в сообществе Знание.Лектор во ВКонтакте.

В финал конкурса Знание.Лектор вышли 140 сильнейших участников среди взрослых и студентов из 52 регионов России. Они преодолели отбор более 100 человек на место. Каждый из них получил почетное звание лектора Российского общества «Знание».

Справка: Четвертый сезон Всероссийского конкурса Знание.Лектор проходил с 23 апреля 2024 г. по 5 февраля 2025 г. В нем приняли участие свыше 19 тыс. человек из всех регионов России, включая свыше 5 тысяч школьников в специальной номинации. Всех участников объединило стремление развивать родную страну при помощи инструментов просвещения. Они готовили авторские лекции по 14 конкурсным тематикам и прошли многоступенчатый отбор, который включал обучение публичным выступлениям, организацию собственных лекций в родном регионе, собеседования с экспертами.

По информации пресс-службы Российского общества «Знание»