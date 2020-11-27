Пресс-конференция Президента России в этом году пройдет в онлайн-формате

29 ноября откроется аккредитация журналистов на участие в ежегодной пресс-конференции Президента России Владимира Путина. Сама пресс-конференция пройдет 17 декабря в онлайн-формате.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на этот раз пресс-конференция пройдёт в режиме видеоконференции. Планируется, что Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарёво. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в уже привычном для них зале Центра международной торговли. Журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для связи с Москвой в каждом округе будут организованы специальные площадки. Количество участников будет ограничено с учётом требований Роспотребнадзора, — уточняет пресс-служба Кремля.