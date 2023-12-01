Прецедент? В Крыму по суду вернули в собственность муниципалитета земельный участок ценой в 26 миллионов

В Крыму по иску прокурора подлежит возврату из незаконного владения земельный участок стоимостью 26 млн. рублей.

Прокуратура г. Симферополя провела проверку исполнения требований земельного законодательства. Установлен факт постановки на государственный кадастровый учет земельного участка стоимостью более 26 млн рублей и регистрации права собственности на него за физическим лицом на основании поддельного решения Симферопольского городского совета.

Ввиду выявленных обстоятельств прокуратурой города предъявлено исковое заявление в суд в интересах муниципального образования о возвращении участка в муниципальную собственность, — рассказали подробности в прокуратуре.