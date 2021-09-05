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Преждевременно: Минфин не поддержал инициативу с новым налоговым вычетом для россиян

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 18:15 05.09.2021

В правительстве России обсудили проект изменений в государственную программу об обеспечении населения доступным и комфортным жильем. Минфин не поддержал идею налогового вычета за легальный съем жилья. В министерстве пояснили, что НДФЛ с арендных платежей зачисляется в бюджеты регионов, которые еще борются с последствиями пандемии. По словам замминистра финансов Алексей Сазанов, в условиях посткоронавирусного восстановления экономики инициатива с введением нового налогового вычета преждевременна.

У регионов и так тяжело с доходами, это нанесет сокрушительный удар по их бюджетам, — цитирует ТАСС чиновника.

Налоговый вычет с расходов на съем жилья в середине августа предложил установить Минстрой России. В пояснительной документации к проекту указано, что мероприятие направлено на выведение из «тени» рынка аренды жилья. Ведомство также предлагает использовать долгосрочную аренду в виде альтернативы господдержке по предоставлению жилых помещений в собственность.

Источник: Лента

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Преждевременно: Минфин не поддержал инициативу с новым налоговым вычетом для россиян

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