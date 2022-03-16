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Президент анонсировал увеличение МРОТ, прожиточного минимума, зарплат бюджетников, пенсий и соцвыплат
Фото: Kremlin.ru

Президент анонсировал увеличение МРОТ, прожиточного минимума, зарплат бюджетников, пенсий и соцвыплат

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:42 16.03.2022

В России в ближайшее время увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, а также все социальные выплаты, в том числе пенсии. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, открывая в среду совещание по социально-экономической поддержке регионов.

Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере, — указал Глава государства.

Он поручил Правительству рассчитать точные параметры такого повышения.

Подчеркну: даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства. Это вполне реализуемая задача даже сегодня, — добавил Президент.

Путин призвал Кабмин и регионы сконцентрироваться на выполнении этой задачи и добавил, что она «носит не только экономический характер, но и является вопросом социальной справедливости«.

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Кроме того, Глава государства поручил Правительству в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу. Как отметил президент, очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта.

По материалам Kremlin.ru и ТАСС.


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