Президент Белоруссии Александр Лукашенко, оказывается, хотел приехать в Севастополь

Путин пригласил Лукашенко в Крым.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался президенту России Владимиру Путину, что тот не пригласил его в Севастополь по случаю Дня народного единства. В ответ на это российский лидер заявил, что всегда будет рад видеть Лукашенко в Крыму.

Владимир Владимирович мне все обещал, обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, сделано немало, по дороге провезет в Крым, но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил, — сказал Лукашенко в четверг на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Белорусский лидер отметил, что ему бы хотелось посмотреть установленный в Севастополе мемориал, который посвящен окончанию Гражданской войны.

Украина закрыла для Беларуси, вы знаете, небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы, — добавил он.

Путин откликнулся на просьбу Лукашенко, заверив, что всегда будет рад такому визиту.

Да, конечно, мы всегда будем рады вас видеть, чтобы вы могли посмотреть это мемориал, — сказал Президент РФ. — Памятник очень хороший, рекомендую посмотреть.