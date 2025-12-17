Прямо сейчас:
фото: официальный сайт Президента Белоруссии Александра Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко: «Украина сама отдала Крым России»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:43 17.12.2025

Украина сама отдала Крым России в 2014 году, отказавшись «защищать» эту землю, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.

Если это твоя земля, ты почему не защищал эту землю? Украинцы ее отдали. Они ее просто отдали россиянам, — цитирует РИА Новости белорусского лидера.

Лукашенко отверг заявления некоторых украинских политиков о том, что в Крыму в 2014 году «началась война».

Война – когда лоб в лоб, с оружием в руках, воюют две стороны. В Крыму не было ни одного выстрела со стороны украинцев. А россиянам зачем было стрелять, когда они заняли и освободили, как они говорят, Крым? Стрелять не надо было, потому что за Крым никто не воевал, никто не сражался, – добавил он.

Говоря о нынешнем процессе урегулирования украинского конфликта, Лукашенко отметил, что в процессе выработки договоренностей нужны определенные гарантии, которые обеспечат долгосрочный мир.

Россия хочет гарантий, чтобы это было навсегда. Я это знаю. Россия хочет заключить такой мирный договор, чтобы никогда больше война не началась. В этом заинтересована и Украина. (президент США Дональд) Трамп готов выступить гарантом этого. Все есть. Поэтому надо ускориться, — сказал он.

В то же время если эскалация на Украине продолжится, последствия могут быть очень тяжелыми для Европы и для всего мира, убежден президент Белоруссии.

По моему мнению,… если эта война продолжится, Украина может перестать существовать, ее может не оказаться на карте, — добавил Лукашенко.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва ни в коем случае не может пойти на компромисс по Крыму и новым регионам в ходе урегулирования украинского конфликта, поскольку данные территории по Конституции являются неотъемлемой частью России.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 25

