Президент Болгарии назвал Крым российским. МИД Украины возмущен

Крым в настоящий момент российский. Об этом во время дебатов на местном телевидении 18 ноября заявил президент Болгарии Румен Радев.

В настоящий момент Крым российский, — сказал он.

Радев также добавил, что введенные в отношении России санкции неэффективны.

В связи с этими высказываниями МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева.

Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины подчеркнули, что ожидают опровержения Радевым его вчерашнего заявления.