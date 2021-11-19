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Президент Болгарии назвал Крым российским. МИД Украины возмущен
Скриншот: Извесия

Президент Болгарии назвал Крым российским. МИД Украины возмущен

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:39 19.11.2021

Крым в настоящий момент российский. Об этом во время дебатов на местном телевидении 18 ноября заявил президент Болгарии Румен Радев.

В настоящий момент Крым российский, — сказал он.

Радев также добавил, что введенные в отношении России санкции неэффективны.

В связи с этими высказываниями МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева.

Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины подчеркнули, что ожидают опровержения Радевым его вчерашнего заявления.

Президент Болгарии назвал Крым российским. МИД Украины возмущен

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