Президент Болгарии назвал Крым российским. МИД Украины возмущен

Крым в настоящий момент российский. Об этом во время дебатов на местном телевидении 18 ноября заявил президент Болгарии Румен Радев.
В настоящий момент Крым российский, — сказал он.
Радев также добавил, что введенные в отношении России санкции неэффективны.
В связи с этими высказываниями МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева.
Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины.
Во внешнеполитическом ведомстве Украины подчеркнули, что ожидают опровержения Радевым его вчерашнего заявления.
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