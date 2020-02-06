Президент дал поручения по развитию Крыма и Севастополя.

Эхо январского совещания в Ялте.

10 января Президент провёл в Ялте совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города федерального значения Севастополя. По его итогам был сформирован список поручений. Накануне Глава государства утвердил этот документ . В нем, ответы на все вопросы, поднятые на совещании. Это и улучшение «климата» в строительстве, капитализация РНКБ, электрификация железной дороги, создание оптового центра, сохранение Севморпорта и многое другое. По каждому поручению определены сроки и ответственные.

Что именно поручил Путин.

Правительству Российской Федерации:

а) Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих:

предоставление заказчику возможности до 2022 года включительно при осуществлении закупок работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства (включая автомобильные дороги), работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, работ по благоустройству территорий для обеспечения государственных нужд Республики Крым и г. Севастополя, муниципальных нужд муниципальных образований Республики Крым и г. Севастополя (при условии казначейского сопровождения контрактов на выполнение названных работ) выбирать способ определения подрядчика в порядке, согласованном с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и установленном нормативными правовыми актами соответственно Республики Крым и г. Севастополя;

применение пониженных тарифов страховых взносов в отношении участников свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и г. Севастополя.

б) Обеспечить выделение в 2020–2022 годах дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета в целях реализации на территориях Республики Крым и г. Севастополя мероприятий:

по капитальному ремонту многоквартирных домов;

по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог;

по обновлению парка локомотивов и моторвагонного подвижного состава, используемых для перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и в поездах дальнего следования;

по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, относящихся к железнодорожным станциям и пассажирским платформам;

по благоустройству территорий общего пользования.

в) Подготовить совместно с Банком России и представить в установленном порядке предложения о долгосрочном фондировании Российского национального коммерческого банка (ПАО РНКБ), включая его докапитализацию, в целях увеличения объёмов и сроков кредитования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территориях Республики Крым и г. Севастополя.

Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России и органами государственной власти Республики Крым и г. Севастополя:

Рассмотреть вопрос о привлечении Росавтодора, публично-правовой компании «Военно-строительная компания» и других профильных организаций для строительства на территориях Республики Крым и г.Севастополя автомобильных дорог и иных объектов капитального строительства.

Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти Республики Крым и г. Севастополя:

а) Принять решение о поддержке строительства на территории Крымского полуострова оптово-распределительного центра, предусмотрев софинансирование из федерального бюджета расходов в размере до 20 процентов сметной стоимости строительства указанного объекта.

б) Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление на период до 1 января 2023 г. особенностей регулирования имущественных и земельных отношений на территориях Республики Крым и г. Севастополя в части, касающейся сноса объектов капитального строительства, возведённых или созданных с нарушением законодательства Российской Федерации, законодательства Республики Крым и законодательства г. Севастополя, в том числе в случае если разрешённое использование земельных участков, на которых возведены или созданы объекты капитального строительства, не допускает строительства на этих земельных участках объектов капитального строительства.

Рекомендовать органам государственной власти Республики Крым и г. Севастополя совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти:

а) Обеспечить актуализацию перечня объектов здравоохранения, которые расположены (будут расположены) на территориях Республики Крым и г. Севастополя и капитальный ремонт, строительство или реконструкцию которых планируется осуществлять в 2020–2022 годах, а также обеспечить оснащение таких объектов здравоохранения современным медицинским оборудованием, исключив возможность дублирования финансирования указанных работ из различных бюджетных источников.

б) Провести при участии Росздравнадзора и Роспотребнадзора в целях недопущения дальнейшего переноса сроков лицензирования медицинской деятельности медицинских организаций, осуществляющих в настоящее время медицинскую деятельность на территориях Республики Крым и г. Севастополя в уведомительном порядке, дополнительные подготовительные мероприятия, направленные на лицензирование деятельности этих медицинских организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации до конца 2020 года.

в) Обеспечить завершение мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 марта 2018 г. №116 «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и г. Севастополя».

Правительству Российской Федерации подготовить совместно с органами государственной власти Республики Крым и г. Севастополя при участии заинтересованных организаций и представить в установленном порядке предложения о реализации начиная с 2020 года мероприятий по архитектурно-строительному проектированию и строительству:

а) Электрифицированной железной дороги, соединяющей международный аэропорт г. Симферополя с инфраструктурой железнодорожного транспорта общего пользования федерального государственного унитарного предприятия «Крымская железная дорога», определив объёмы перевозок пассажиров и график движения поездов.

б) Электрифицированной железной дороги в обход Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря.

в) Электрифицированной железной дороги, соединяющей международный аэропорт г. Анапы с инфраструктурой железнодорожного транспорта общего пользования, в том числе в целях организации перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в сообщении с Республикой Крым, определив объёмы перевозок пассажиров и график движения поездов.

г) Объектов капитального строительства, обеспечивающих модернизацию объектов электросетевого хозяйства, которые расположены на территориях Республики Крым и г. Севастополя.

Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Севастополя:

Обеспечить сохранение в региональной собственности имущественного комплекса государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севастопольский морской порт».