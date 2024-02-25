Президент: Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности РФ

Сейчас Крым и Севастополь — неотъемлемая часть России, отметил президент РФ Владимир Путин в обращении к читателям книги «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней», текст которого опубликован на

Поистине судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан стал день 16 марта 2014 года, когда они сделали твердый, однозначный выбор — навеки быть с Россией. Сегодня Крым и Севастополь — ее неотъемлемая часть, — подчеркнул Глава российского государства, добавив, что эти регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности страны.

Кроме того, в Крыму успешно реализуются масштабные программы, направленные на развитие экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей, подчеркнул президент. Также особое внимание уделяется сбережению бесценного культурного и духовного наследия региона.

История Крыма неотделима от истории нашего Отечества. На этой древней земле — великие духовные, ратные святыни нашего народа, уникальные памятники археологии и культуры. Она не только подарила миру целую плеяду храбрых воинов, созидателей и творцов, выдающихся деятелей науки и искусства, но и вдохновляла поэтов, писателей, художников и музыкантов на создание подлинных шедевров, — отметил Владимир Путин.

Глава государства выразил уверенность в том, что книга, приуроченная к десятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, станет знаменательным событием, будет интересна самому широкому кругу читателей — всем, кто любит свою страну, гордится ее историей, хочет узнать о ней как можно больше.