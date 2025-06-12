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Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович: "Поздравляем с Днём России"
фото: pikist.com

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович: «Поздравляем с Днём России»

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 8:39 12.06.2025

Дорогие друзья! Поздравляю вас с государственным праздником — Днём России!

Этот праздник является одним из ярчайших символов богатой истории нашей Родины, её многонациональной культуры, неразрывной связи всех поколений россиян, которые внесли свой вклад в укрепление и защиту нашей державы.

Сегодня перед российским обществом стоят новые, непростые и ответственные задачи, для решения которых необходимо единство и сплоченность всех граждан страны. Созидательный труд каждого является залогом благополучия и процветания России, приумножение её богатства и могущества.

Профессиональная деятельность каждого является важной для всей России, а достижения должны служить развитию и процветанию нашего Отечества.

Искренне желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и новых успехов!

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович

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