Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович в объективе передачи «Имею право»﻿

20 сентября, президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович приняла участие в записи серии сюжетов для программы Севастопольского телевидения «Имею право». Накануне Всемирного дня ребенка, который ежегодно отмечается в ноябре 2025 года, телезрители получат ответы на интересующие их вопросы о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, порядок выдел доли детям в объектах, приобретенных с использованием средств МСК, порядок заключения алиментного соглашения, порядок выдачи согласия на сопровождение ребенка, порядок оформления договоров отчуждения имущества детей.

Ведущий программы Николай Скребец также получил ответы от руководителя севастопольского нотариата Ольги Каленкович на вопросы от телезрителей, касающиеся вопросов порядка и сроков вступления в наследство, оформление наследственных прав, а также вопросы раздела имущества супругов. источник: Нотариальная палата города Севастополя

