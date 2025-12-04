Прямо сейчас:
Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович в объективе передачи «Имею право»﻿
Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович в объективе передачи «Имею право»﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 15:25 04.12.2025

2 декабря 2025 года, президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович приняла участие в записи сюжетов для программы Севастопольского телевидения «Имею право» по правовым гарантиям для защитников Отечества и членов их семей, которые можно решить с участием нотариуса в определенных жизненных ситуациях.

Ведущий программы Николай Скребец получил ответы от руководителя севастопольского нотариата Ольги Каленкович на вопросы от телезрителей, касающиеся правовых гарантий, помощи и льгот нотариата для участников специальной военной операции и их семей.

В ближайших выпусках телезрители узнают ответы на вопросы:

  • о порядке оформления прав на наследство после погибшего в СВО: о сроках оформления свидетельства, порядок оформления прав на транспортное средство, порядок получения свидетельства на временное управление транспортным средством и лиц, имеющих право на такое свидетельство.
  • порядок выдачи доверенности, возможность осуществить перепрописку по доверенности.
  • порядок реализации квартиры, приобретенной с использованием херсонского жилищного сертификата.
  • порядок распределение долей в наследственном имуществе.
  • льготы при оформлении наследственных прав к имуществу погибшего на СВО.
  • порядок передачи в управление транспортное средство, права на который не оформлены.
источник: Нотариальная палата Севастополя 

