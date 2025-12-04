Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович в объективе передачи «Имею право»﻿

Узнайте больше: Нотариус Севастополя Александра Пониматченко приняла участие в семинаре по применению Кодекса профессиональной этики нотариусов в РФ

Ведущий программы Николай Скребец получил ответы от руководителя севастопольского нотариата Ольги Каленкович на вопросы от телезрителей, касающиеся правовых гарантий, помощи и льгот нотариата для участников специальной военной операции и их семей.

2 декабря 2025 года, президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович приняла участие в записи сюжетов для программы Севастопольского телевидения «Имею право» по правовым гарантиям для защитников Отечества и членов их семей, которые можно решить с участием нотариуса в определенных жизненных ситуациях.

