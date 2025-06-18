Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович в объективе передачи «Имею право»﻿

Ведущий программы Николай Скребец беседовал и руководителем севастопольского нотариата Ольгой Каленкович о распоряжении супружеским имуществом, нюансах наследования, особенностях распоряжения долевой собственностью и подводных камнях «простой письменной формы».

17 июня, президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович вновь приняла участие в записи серии сюжетов для программы Севастопольского телевидения «Имею право». Зрители узнают из сюжетов передачи ответы на житейские вопросы, касающиеся юрисдикции нотариата поэтому передача пользуется неизменной популярностью

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