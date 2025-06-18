Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович в объективе передачи «Имею право»﻿

17 июня, президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович вновь приняла участие в записи серии сюжетов для программы Севастопольского телевидения «Имею право». Зрители узнают из сюжетов передачи ответы на житейские вопросы, касающиеся юрисдикции нотариата поэтому передача пользуется неизменной популярностью
Ведущий программы Николай Скребец беседовал и руководителем севастопольского нотариата Ольгой Каленкович о распоряжении супружеским имуществом, нюансах наследования, особенностях распоряжения долевой собственностью и подводных камнях «простой письменной формы».
В ближайших выпусках телезрители услышат ответы на вопросы:
- У меня в собственности имеется 1/2 доли в праве собственности на жилой дом, в котором сейчас проживаю. Вторая половина дома принадлежит маме, которая живет отдельно в другом городе. Недавно я женился, сходили в ФМС с женой с заявлением о ее прописке в этом доме. Нам отказали, так как помимо моего согласия на вселение, надо получить еще согласие второго собственника — мамы. Это разве законно? Я слышал, что если прописываешь жену – то действует упрощенный порядок. Может мама сделать согласие у нотариуса? Как лучше его передать нам, чтобы было быстрее?
- Хочу купить машино-место в подземном паркинге. Титульный собственник — женщина. Объект ею приобретался в браке, но супруг умер 10 месяцев назад. Наследственное дело открыто. Наследник — вдова, но умершего есть 2 дочери от другого брака, одна из которых -пенсионер по возрасту. Дочери о правах на наследство не заявляли, к нотариусу не обращались, отказы не писали. Какие могут быть последствия для меня, как покупателя?
- Мы с мужем приобрели квартиру в общую долевую собственность в равных долях каждому. При регистрации права собственности в Росреестре с нас потребовали брачный договор, который мы не заключали. Необходимо ли заключение брачного договора или регистрация права собственности может пройти и без него?
- Можно ли продать 1/2 долю в квартире, находящейся в собственности полностью? Чем регламентируется продажа? Необходимо ли выделять долю перед продажей?
- Можно ли подать в суд иск о признании права собственности в порядке наследования по закону и одновременного погашения этого права (ввиду ветхости строения, оно фактически разрушено)? Если нет, то как действовать в ситуации, когда наследуется фактически разрушенный дом?
- Мы купили квартиру, которую продавала дочь хозяина квартиры по доверенности. Первоначальный взнос за покупку квартиры мы отдали наличными, а остальную часть взяли в ипотеку. Спустя 4 месяца опекун бывшего собственника подал в суд на расторжение сделки. Как оказалось, хозяин квартиры находится на учете у психиатра. Суд признал сделку недействительной. Нам предписано освободить квартиру в течение месяца. Дочь хозяина, которая подписывала договор купли-продажи квартиры, в суде не присутствовала. Мы остались без квартиры, без денег и с ипотекой. Где находится продавец-дочь мы не знаем. Как нам вернуть деньги (первоначальный взнос и ипотеку)? Как обезопасить себя от таких сделок в будущем?
- Мне дядей была завещана квартира. После смерти дяди, нотариус открыл наследственное дело и известил об этом супругу покойного. Она живет далеко, но приехала и подала заявление о принятии наследства — 1/2 жилого помещения. По истечении необходимого срока, я оформил свою часть (1/2) квартиры в собственность, вдова покойного на оформление не приехала. На данный момент вторая часть квартиры остается на покойном, а его вдова последние пять месяцев на связь не выходит. Подскажите, смогу ли я продать свою часть квартиры? Можно ли по суду мне получить вторую часть квартиры из-за фактического отказа второго собственника оформлять свою часть наследства?
- Мы разводимся с мужем. Имеется квартира, оформленная на меня, но куплена она в браке. По договоренности я должна выплатить мужу определенную денежную сумму, а он выехать из квартиры. Как мне оформить наши договорённости? Могу ли я купить 1\2 долю у него и оформить как куплю-продажу?
- Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли включать в брачный договор положение о том, что в случае смерти режим собственности супругов меняется и будет уже не совместная собственность, а раздельная? Нам нотариус составила такой договор, цитирую: «Все движимое и недвижимое имущество…приобретенное супругами во время брака…признается как на период брака, так и в случае расторжения брака общей совместной собственностью, в случае прекращения брака (за исключением расторжения брака) — собственностью того супруга, на чье имя они сделаны, приобретены и (или) зарегистрированы». Я полагала, что вопросы наследования не могут быть установлены брачным договором и регулируются нормами о наследовании (по закону, по завещанию). Можно ли оспорить такой брачный договор? (Завещание оформлено, муж все завещал мне, в том числе то, что будет приобретено в будущем).
- Мы с отцом владеем общей квартирой. Месяц назад папа умер. Когда нужно переоформлять право собственности и в чем заключается данная процедура?
- После смерти отца остался не приватизированный гараж. Наследников двое. Один из наследников категорически против продажи гаража и выделения доли второму. Как правильно поступить второму наследнику, чтобы получить свою долю?
- До заключения брака у отца была квартира в собственности. После того, как они с мамой поженились, по прошествии времени, недвижимость была продана, на вырученные деньги приобретена новая квартира, которую зарегистрировали на мать. Брачный договор, иные соглашения, меняющие режим совместной собственности, супруги не заключали. Сейчас папа скончался. Мама продолжает жить в упомянутой квартире, оплачивает коммунальные услуги, несет иные расходы по содержанию имущества. Имеет ли смысл маме обращаться к нотариусу с заявлением о принятии наследства или она считается фактически принявшей наследство? Есть ли право на наследство у иных наследников первой очереди?
источник: Нотариальная палата города Севастополя
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