Президент Нотариальной палаты города Севастополя в объективе передачи «Имею право»﻿

22 сентября, президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович вновь приняла участие в записи серии сюжетов для программы Севастопольского телевидения «Имею право». Зрители узнают из сюжетов передачи ответы на различные вопросы, касающиеся юрисдикции нотариата поэтому передача пользуется неизменной популярностью.

Ведущий программы Николай Скребец получил ответы от руководителя севастопольского нотариата Ольгой Каленкович на вопросы от телезрителей, касающиеся вопросов порядка и сроков вступления в наследство, оформление наследственных прав, а также вопросы распоряжения общим имуществом супругов как во время брака, так и после его расторжения.

источник: Нотариальная палата города Севастополя