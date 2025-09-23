Прямо сейчас:
Главная | Нотариальная палата Севастополя | Президент Нотариальной палаты города Севастополя в объективе передачи «Имею право»﻿
Новости Республики
Президент Нотариальной палаты города Севастополя в объективе передачи «Имею право»﻿
фото: Нотариальная палата города Севастополя

Президент Нотариальной палаты города Севастополя в объективе передачи «Имею право»﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 18:24 23.09.2025

22 сентября, президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович вновь приняла участие в записи серии сюжетов для программы Севастопольского телевидения «Имею право». Зрители узнают из сюжетов передачи ответы на различные вопросы, касающиеся юрисдикции нотариата поэтому передача пользуется неизменной популярностью.

Ведущий программы Николай Скребец получил ответы от руководителя севастопольского нотариата Ольгой Каленкович на вопросы от телезрителей, касающиеся вопросов порядка и сроков вступления в наследство, оформление наследственных прав, а также вопросы распоряжения общим имуществом супругов как во время брака, так и после его расторжения.

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x