Президент Нотариальной палаты Севастополя: электронный архив, льготы и выездные консультации

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович подвела итоги 2023 года и ответила на вопросы слушателей передачи «Юридическая среда» на радио «КП-Севастополь».

Об электронном архиве

— Какие нововведения в работе нотариата были в 2023 году?

— В этом году начал действовать закон о нотариальных архивах Российской Федерации. Нотариальных архив — это принципиальное новшество в системе организации хранения нотариальных документов. Если ранее все архивы документов хранил нотариус самостоятельно, то теперь документы старше 10 лет будут передаваться в нотариальный архив региона. В нашем случае — Нотариальный архив города Севастополя.

Кроме того, в этом году были изменения в ценообразовании нотариальных действий. Теперь у нас есть региональный и федеральный тарифы. На законодательном уровне установлено, кем принимается тариф, по какой формуле рассчитывается, откуда берутся цены. Теперь все это закреплено в законе.

Если говорить о нововведениях, касающихся непосредственно нотариальных действий, то почти все они связаны с электронным вариантом совершения этих нотариальных действий. Так, с марта 2023 г. получить сведения о записи в ЕГРН о физическом лице возможно только через нотариуса. Появилась возможность записаться к нотариусу на Госуслугах. Можно записаться на определенный вид действия и сразу отправить пакет документов, чтобы сократить время ожидания. Нотариус заранее все подготовит к вашему визиту.

Созданы машиночитаемые доверенности, это тоже очень удобный сервис. Много действий переведено в электронный вид, и теперь достаточно простой электронной подписи заявителя с помощью планшета, чтобы их заверить. То есть человеку не нужно с собой носить бумажные документы, все существует в электронном виде.

Хочу еще отметить, что в этом году количество договоров, удостоверенных двумя и более нотариусами удаленно увеличилось. Если за прошлый год у нас их было всего 39, то на 1 декабря этого — их уже 80. Этот вид нотариального действия стал очень популярным. Так как, если договор заключается между лицами, находящимися очень далеко друг от друга, то удаленный формат его заключения позволяет не только значительно сэкономить время, но и деньги.

— Какая главная цель создания электронного архива?

— Раньше нормативно это не было урегулировано. Если нотариус слагал свои полномочия, его архив передавался другому действующему нотариусу. Как вы понимаете, с каждым годом архивы становятся все больше и больше. Нотариусам нужно было арендовать помещение побольше, чтобы хранить и обрабатывать документы. Теперь законодательно определено, что нотариальный архив имеет статус. Он создается при нотариальных палатах каждого субъекта и там будет существовать. Более того, создан электронный архив.

Сам архив нотариусы будут хранить в полном объеме в течение 10 лет. Спустя это время архив нотариус будет переформировывать, некоторые документы (хранить которые дольше 10 лет нет надобности) уничтожать. Оставшиеся документы будут переведены в электронный вид. Естественно, что на начальном этапе этот процесс будет происходить постепенно и займет значительное количество времени. В Севастополе хранятся архивы с 1946 года. Поэтому работа предстоит большая. Но зато все будет оцифровано, переформировано и надежно сохранено.

О работе на новых территориях

— Поговорим о работе на новых территориях. Участвовали ли севастопольские специалисты в обучении нотариусов с освобожденных территорий или каким-то иным образом помогали коллегам?

— Мы выезжали в Херсонскую область, помогали создавать нотариальную палату. Нотариусы Запорожской и Херсонской областей приезжали в Симферополь и там проходили обучение. Кто желал, проходил обучение и непосредственно знакомился с российским законодательством у нас в конторах, так сказать на практике. Мы показывали, как правильно работать в электронных системах нотариата рассказывали, как совершать действия. В основном вопросы были связаны с электронными услугами, это, пожалуй, самое сложное для освоения. Не каждый человек, кто сейчас постоянно проживает на освобожденных территориях, может выехать в Крым или на материковую часть России. Поэтому очень много нотариальных действий там совершается удаленно. Мы всегда на связи с коллегами, помогаем как палате, так и нотариусам.

— А сейчас уже можно оформить, например, дарственную на квартиру, находящуюся на освобожденных территориях, или переоформить какие-либо права, связанные с недвижимостью в ЛНР или ДНР, находясь физически в Севастополе?

— Здесь ограничения не из-за новых территорий. В соответствии с нашим законодательством в случае нотариального удостоверения сделки по отчуждению недвижимого имущества она совершается только по месту нахождения этого имущества. То есть в Севастополе возможно отчуждение только квартиры, дома или земли, находящейся только на территории Севастополя. Поэтому, если недвижимость находится в новых регионах, сделку вы можете совершить только там.

Удаленно совершить сделку можно будет, если одна из сторон находится в новом регионе. Например, покупатель находится в Донецке, Мелитополе или Геническе, a продавец — в Севастополе.

О льготах

— Какие льготы для физических лиц, прибывших с освобожденных территорий, были предусмотрены в 2023 году?

— Льготы предоставлялись и предоставляются, но по-другому. В октябре 2023 г. изменилось процедура тарификации. Раньше вторая часть тарифа называлась услугой правового технического характера (УПТХ), а с октября это региональный тариф. УПТХ утверждала Федеральная нотариальная палата, поэтому имела возможность самостоятельно определить льготные категории граждан.

В октябре ситуация изменилась, появились понятия — федеральный и региональный тариф. Федеральный тариф — это фактически госпошлина. Теперь от ее уплаты граждане, приехавшие из новых регионов, освобождены. А региональный тариф устанавливается в соответствии с приказом Министерства юстиции и льгота для этой категории заявителей не предусмотрена.

Поэтому льготы всё так же предоставляются, но по-другому. До октября нотариусы не взимали УПТХ, а с октября — госпошлину.

— А скидки для участников СВО и членов их семей сохранились?

— Обязательно! Мы совершали такие нотариальные действия, как оформление доверенности, завещания, согласия, в отношении детей, без взимания УПТХ до октября. А сейчас — без уплаты регионального тарифа. Кроме того, супруга, дети и родители погибшего военнослужащего освобождены от платы в случае оформления наследственных прав и других видов нотариальных действий.

Только прошу не забывать сообщать нотариусу, что вы относитесь к льготной категории, когда приходите на прием. Например, вы вдова или что ваш отец/сын погиб в зоне СВО. Так как нотариус не может этого узнать, кроме как из ваших слов. И само собой, чтобы вам предоставили льготу, необходимо будет представить подтверждающие документы.

О выездных консультациях

— Планируются ли выездные консультации в села в следующем году?

— Да! Проведение таких мероприятий запланировано с начала года вместе с Правительством Севастополя И Фондом Защитники Отечества. Раз в месяц нотариусы выезжают в отдаленные села на консультирование. Много вопросов поступает по линии СВО, но и нотариальных вопросов возникает немало. На такие консультации приходят граждане с разными вопросами. Рабочая группа формируется из нескольких специалистов — нотариус и представитель какого-то ведомства. И, если на прием обращается житель села с вопросом не по нашей компетенции, то мы ориентируем, куда именно ему следует обратиться.

Поэтому я обращаюсь к жителям сел города Севастополя. Следите за информацией от ваших муниципалитетов, они всегда сообщают, где и когда состоится встреча. В декабре запланировано два выезда в отдаленные села Северной стороны с фондом «Защитники отечества». Пожалуйста, подходите. Нотариус точно будет присутствовать на консультировании. И если у вас есть нотариальные вопросы, можете не ехать в город, а на месте все узнать. Это очень удобно.

источник: Газета «Комсомольская Правда. Севастополь» (Ирина ЖИБОЕДОВА, Алена МОТРОЙ)