Президент Нотариальной палаты Севастополя награждена медалью гильдии риэлторов﻿

В Севастополе прошла вторая Севастопольская Межрегиональная Конференция, посвященная Дню риэлтора. Открыл конференцию президент Ассоциации риэлторов «Недвижимость Севастополя» Григорий Апресов с приветственным словом в адрес собравшихся и пожелал всем непрерывного профессионального роста и развития. Далее с докладами выступали специалисты рынка недвижимости и смежных с ним отраслях.

Работа риэлтора тесно связана с нотариатом. Поэтому мероприятие не обошлось без участия представителя нотариального сообщества — президента Нотариальной палаты города Севастополя Ольги Каленкович. В начале своего выступления она напомнила о важности взаимодействия риэлторов и нотариусов для поиска общих путей повышения эффективности работы на рынке недвижимости. В своём выступлении Ольга Николаевна рассказала о самых важных изменениях в нотариате за последнее время. Одним из них является ограничение свободного доступа к Единому государственному реестру недвижимости с целью защиты личных данных граждан, — отмечают в Нотариальной палате Севастополя.

Далее руководитель севастопольского нотариата перечислила виды документов, которые сейчас можно получить у нотариуса. Это традиционные бумажные документы, электронные образы документов, а также новый вид — машиночитаемые документы. Этот вид документов набирает популярность и в перспективе нотариат планирует реализовать машиночитаемый сервис для других видов документов.

Еще одно ключевое новшество в нотариате — это дистанционная регистрация сделок . Ольга Каленкович отметила, что всё больше граждан чувствует удобство дистанционного формата сделок. Статистика дистанционных сделок неуклонно растет и Севастополь вошел в топ-5 регионов России по количеству дистанционных сделок в 2023 году. При этом, такой вид нотариального документа как доверенность постепенно утрачивает своё присутствие в гражданском обороте.

Заключительная часть Конференции была посвящена награждению партнёров ведомственной медалью Российской гильдии риэлторов Отраслевое признание «За выдающиеся профессиональные компетенции в сфере недвижимости».

Приятно отметить, что президент Нотариальной палаты города Севастополя была награждена медалью за выдающийся профессионализм и неоценимый вклад в повешение квалификации риэлторов Севастополя и Республики Крым.

источник: Нотариальная палата города Севастополя