Президент Нотариальной палаты Севастополя о брачном договоре и иных «семейных» отношений

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович ответила на вопросы слушателей передачи «Юридическая среда» на радио «КП-Севастополь».

О льготах участникам СВО

— Какие изменения ожидаются в этом году в работе нотариусов Севастополя?

— Изменения в работе нотариусов всегда напрямую связаны с тем, какие новые законодательные акты принимаются в России. Сейчас в Госдуме рассматривают много законопроектов, которые касаются вопросов совершения нотариальных действий в сфере корпоративного права и совершения нотариальных действий дистанционно. Как только законы вступят в силу, нотариусы начнут их исполнять.

— Нотариальная палата всегда помогала нашим защитникам, в том числе, участвовала в сборе гуманитарной помощи. В прошлом году были и определенные льготы для участников СВО и их семей при оформлении документов. Останутся ли льготы в этом году?

— Нотариусы продолжают оказывать всестороннюю помощь нашим ребятам, впредь будем выяснять, что необходимо, постараемся внести свою лепту в победу.

Что касается юридических вопросов, то с 1 октября прошлого года изменен порядок определения стоимости нотариального действия, и теперь мы четко следует приказу Министерства юстиции, где прописаны льготы. Если раньше мы могли дополнительно установить свои льготы в каждом субъекте, теперь это не допускается. Все льготы, которые нотариусы предоставляют, строго регламентированы приказом Минюста.

По этому документу, у военнослужащих, мобилизованных с сентября 2022 года, есть льготы по удостоверению документов: оформлению доверенности, завещания и юридически значимых волеизъявлений: согласий на сопровождение детей, получение ими паспортов, водительских документов.

Также, нотариусы в случае смерти военнослужащего, оформляют наследственные права без взимания регионального тарифа. А у ребят, находящихся на лечении в связи с ранениями, есть льготы по свидетельствованию копий, передаче документов и удостоверению равнозначности (это перевод бумажного документа в электронный вид для направления его, к примеру, в другой город).

У членов семей военнослужащих, а это супруги, родители и дети военнослужащих, погибших в зоне СВО, также есть льготы при заверении копий документов, удостоверяющих личность, органов ЗАГСа в одном экземпляре, оформления согласий на сопровождение детей и доверенностей. Чтобы получить льготы, заявителю или его родным при себе необходимо иметь документы, подтверждающие участие родственника в СВО.

— Я участник СВО. Не успеваю зарегистрировать брак с девушкой до окончания отпуска. Какой документ оформить, чтобы она могла распоряжаться моими средствами?

— Регистрация брака на это никак не влияет. Даже если бы она была вашей супругой, чтобы распоряжаться средствами, нужна доверенность. Ее можно оформить у любого нотариуса в регионе, где вы находитесь. Не забудьте взять документ, подтверждающий участие в СВО, и доверенность обойдется в 200 руб., а не 2100 руб.

О брачном договоре

— Как часто севастопольцы оформляют брачные договоры? Супруги оформляют его сразу после заключения брака или через какое-то время?

— Брачный договор — это соглашение между двумя людьми, которые собираются зарегистрировать брак, либо уже супругов для определения имущественного режима супругов. То есть, брачный договор можно заключить до регистрации брака, но тогда он вступает в силу с момента заключения брака. Если же договор заключается, когда супруги уже находятся в браке, то он изменит режим общего имущества супругов с момента удостоверения у нотариуса.

Вы удивитесь, но Севастополь находится на 2 месте по количеству заключенных брачных договоров в расчете на каждые 10 000 населения в субъекте. Я думаю, это связано с тем, что в последнее время происходит много сделок по приобретению жилья с помощью использования сертификатов. Это и «Херсонские» сертификаты, и военные, и сертификаты, которые предоставляют органы власти либо местного самоуправления на приобретение жилья, и материнский капитал. Цены на квартиры в Севастополе очень высокие, и, как правило, семьи добавляют свои сбережения. Используя сертификат, вы приобретаете имущество в долевую собственность, а супруги могут находиться только в совместной собственности. Поэтому необходимо удостоверять брачный договор, который меняет режим с совместной на долевую собственность.

Я связываю такую статистику именно с этими юридическими моментами. Но бывают и молодые пары, современные, которые сразу определяют режим собственности, чтобы потом имущественный вопрос не стал камнем преткновения в их отношениях, чтобы не было повода поругаться, поспорить, кто сколько вложил, чья квартира.

— Влияет ли наличие брачного договора на порядок наследования имущества?

— Конечно. После ухода из жизни супруга вдова, например, не сможет выделить свою супружескую долю, так как ее нет в имуществе мужа. Она будет просто наследницей первой очереди наравне с остальными.

— Имеет ли юридическую силу брачный договор, зарегистрированный в другом государстве или в Севастополе до 2014 года, когда здесь была Украина?

— Безусловно, это документ, имеющий юридическую силу. В принципе, общий порядок удостоверения аналогичен, поэтому брачные договоры, которые были заключены в Севастополе по законодательству Украины, продолжают действовать.

Если говорить о договорах, заключенных в других государствах, они тоже сохраняют юридическую силу. Но нужно учитывать, что при составлении и удостоверении такого брачного договора использовалось законодательство другой страны, и на территории Российской Федерации мы его будем применять только в той части, которая не противоречит нормам нашего законодательства.

Поэтому, мой вам совет, если у вас есть имущество в нескольких странах, удобнее и правильнее определять правовой режим этого имущества по законодательству тех государств, где они находятся. И в этих же странах удостоверьте брачный договор, конкретизируя, что он касается имущества, находящегося на территории этой страны. Тем более, что сейчас у вас могут возникнуть определенные проблемы: если вы представите брачный договор, заключенный, к примеру, в Германии, Англии или США, подтвердить его подлинность, что он всё ещё действует, не менялся, не отменялся, будет очень тяжело. Поэтому, рекомендую в отношении имущества, находящегося в РФ, заключать брачный договор в России. Есть имущество в другой стране, заключайте договор там. Конечно, это будет отдельный договор и документ. Но потом не возникнет проблем с переводом, с подтверждением подлинности, исполнением и применением.

— Освободит ли брачный договор от долгов супруга в случае развода?

— Конечно. И не только в случае развода, но и в случае брака. При наличии брачного договора каждый свои долги оплачивает самостоятельно за счет своего имущества.

— Купили квартиру и оформили ее на супруга. При продаже нужно мое согласие? Если да, то в какой форме?

— Если не заключен брачный договор, в котором указано, что эта квартира принадлежит мужу на праве раздельной собственности супругов, то это имущество общее совместное имущество супругов (не имеет значения кто записан титульным собственником), супруга должна дать согласие на его продажу. Согласие дается только в нотариальной форме. Для этого нужно обратиться к любому нотариусу с паспортом и оригиналом свидетельства о браке. Даже если договор потом оформляют в простой письменной форме через МФЦ, необходимо сначала нотариально удостоверить согласие супруги на сделку.

источник: Газета «Комсомольская правда. Севастополь» (Ирина ЖИБОЕДОВА, Алена МОТРОЙ)