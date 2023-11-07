Президент Нотариальной палаты Севастополя о тарифах, доверенностях и долгах наследодателей

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович ответила на вопросы слушателей передачи «Юридическая среда» на радио «КП-Севастополь».

Новые тарифы

— С 1 октября изменились нотариальные тарифы, изменился и закон о нотариате. Расскажите, пожалуйста, что нужно об этом знать людям.

— С 1 октября внесены изменения в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Ранее нотариусы взимали плату за совершение нотариального действия, которая состояла из двух частей: нотариальный тариф (государственная пошлина) и плата за услугу правового и технического характера. Сейчас тариф делится на федеральную и региональную составляющую. Федеральная часть устанавливается Налоговым кодексом, если предусмотрена обязательная нотариальная форма, либо Основами законодательства РФ о нотариате, если не обязательная. Региональная составляющая утверждается в соответствии с формулой, утвержденной Министерством юстиции РФ по согласованию с Федеральной нотариальной палатой. В каждом субъекте нотариальные палаты устанавливают свой размер тарифа, который взимают нотариусы, так как в формулу входят определенные наборы показателей, в том числе размер прожиточного минимума.

Пересмотр тарифов с 1 октября позволил снизить в Севастополе стоимость таких нотариальных действий, как:

свидетельство подлинности подписи на заявлениях — на 400 рублей;

свидетельство о праве на наследство на движимое имущество, например, на автотранспортные средства — на 100 рублей;

оформление доверенностей — на 500 рублей.

Стоимость наиболее популярных у граждан нотариальных действий в основном не изменилась, потому как и прежде нотариусы Севастополя никогда не устанавливали максимально допустимую стоимость совершения нотариальных действий.

Из новелл: по всей Российской Федерации заработала система записи к нотариусу через Госуслуги. Теперь вы можете зайти в личный кабинет и через раздел «Прочее» записаться к нотариусу. Вы выбираете регион, выбираете нотариуса и записывайтесь к нему. Можно и даже лучше приложить необходимый пакет документов, чтобы нотариус имел возможность перед вашим визитом заранее подготовить проекты документов для действий, которые вы хотите совершить. Кроме того, у нотариуса есть возможность один раз вам отправить уточняющее письмо. Вы его получите также в личный кабинет на госуслугах.

Кроме того, сейчас набирают популярность нотариальные действия, совершенные в электронном виде. Например, раньше нотариус удостоверял согласие или доверенность, выдавал его на бумажном носителе, и человек предоставлял его по месту требования. Сегодня реализована возможность совершения таких действий в электронном виде. Вы подписываете документ простой электронной подписью на планшете. Документ существует в электронном виде. Нотариус может вам его выдать на флэш-накопителе, направить на вашу электронную почту либо в личный кабинет на госуслугах, и документ там останется навсегда. Очень удобно, минимизирует наличие бумажных документов.

Все севастопольские нотариусы обеспечены планшетами. Поэтому, если нужно совершить электронное нотариальное действие, можно обратиться к любому нотариусу.

Договор залога

— Что такое договор залога, в каких случаях требуется его заключать и какие права есть у сторон?

— Договор залога — это договор, который обеспечивает обязательства. Самая распространенная ситуация: вы одалживаете кому-то денег. Для этого заключаете договор займа, но переживаете, что человек не сможет вернуть долг из-за отсутствия денег, а также у него не будет имущества. В обеспечение договора займа заключается договор залога. Залог относится к движимому имуществу, а если речь об ипотеке — недвижимое.

Договор залога обеспечивает исполнение обязательства по договору займа. Если это прямо предусмотрено, нотариус может совершить исполнительную надпись на заложенное имущество. И можно без суда, что представляет собой экономию времени и средств, обратиться сразу непосредственно в Службу судебных приставов за реализацией этого имущества.

Аналогичная программа действует при приобретении, например, автотранспорта в кредит. Стороны одновременно обязательно заключают договор залога и вносят запись в реестр залогов движимого имущества. Делается это для того, чтобы покупатель, в случае невозможности или нежелания платить по кредитным обязательствам, не смог продать купленную машину до погашения долга.

Долги в наследство

— У меня сложные отношения с отцом. После его смерти можно ли как-то узнать о наличии у него недвижимого имущества, чтобы не вступать в наследство с долгами?

— Если вы принимаете наследство, то вы принимаете и долги наследодателя. Нотариус не в праве заранее Вам предоставлять какую-либо информацию. Поэтому, сначала нужно будет подать заявление нотариусу о принятии наследства.

Единственное, что, возможно, вас успокоит — по долгам наследники отвечают только в объеме стоимости унаследованного имущества. Например, есть квартира, отец должен кому-то 2 миллиона рублей. Вы принимаете этот долг и должны его погасить либо собственными денежными средствами, либо можете продать квартиру, выплатить долг, а оставшуюся сумму забрать себе.

Если сумма долга будет больше стоимости квартиры, вы вернете только ту сумму, которую выручите за реализацию унаследованного имущества. Еще раз обращаю внимание: вы отвечаете только в пределах суммы унаследованного имущества, личным имуществом по долгам наследодателя вы не отвечаете.

— А если у наследодателя только долги остались?

— Они будут также приняты. Но если нет иного имущества у наследодателя, никто налагать взыскание на ваше имущество не будет.

Такие разные доверенности

— Что такое машиночитаемая доверенность?

— Это тоже одно из нововведений, которое уже реализовано. Машиночитаемая доверенность — это доверенность, которая существует только в электронном виде. Она подписывается электронной подписью заявителя и удостоверяется цифровой подписью нотариуса. Ее можно записать на флэш-накопитель. Либо нотариус может отправить определенные файлы с этой доверенностью на электронную почту. Но учтите, что заявители, которые делают такой вид доверенности, не могут ее открыть дома на компьютере и посмотреть, потому что нужны специальные технические возможности. Прочесть такой документ сможет, например, регистрирующий орган Севреестр, налоговые органы.

Сама машиночитаемая доверенность бывает разных видов. В ней полномочия представлены как в виде текста, так и в виде набора определенных цифр. Документ хранится на серверах Федеральной налоговой службы.

Единственный нюанс: машиночитаемая доверенность оформляется либо юридическим лицом, либо индивидуальным предпринимателем. Физическое лицо такие доверенности сделать не может.

— А для обычных граждан какие есть доверенности?

— Доверенности делятся на две группы: на распоряжение имуществом и на представление интересов. Чем они отличаются? Во-первых, стоимость их оформления разная. Федеральный тариф или, как мы привыкли говорить, госпошлина по доверенностям на распоряжение имуществом составляет 500 руб., а за все остальные придется заплатить 200 руб.

Люди привыкли говорить про генеральную доверенность, но такого понятия не существует. И когда вы приходите к нотариусу, вы должны четко указать объем полномочий на действия с вашим имуществом. Если доверенное лицо сможет имущество продать, поменять, подарить — это одно дело. А если оплатить коммунальные платежи, запросить какие-то документы — совсем другое. Поэтому для себя нужно решить, какие полномочия вы хотите передать, и сообщить об этом нотариусу.

источник: Газета «Комсомольская Правда. Севастополь» (Ирина Жибоедова, Алена МОТРОЙ)