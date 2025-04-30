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Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович: "Поздравляем с 1 Мая!"

Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович: «Поздравляем с 1 Мая!»

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 18:35 30.04.2025

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с 1 Мая — праздником Весны и Труда!

Этот день является одним из любимых всенародных праздников. Весна всегда ассоциируется с обновлением и стремлением к лучшему, а созидательный и добросовестный труд является залогом успешного развития любого человека, семьи, коллектива, общества.

Пусть у каждого из вас будет интересная, любимая, нужная работа, которая приносит радость и удовлетворение, а ваш труд всегда будет востребован и оценён по достоинству!

С уважением, Президент Нотариальной палаты города Севастополя О.Н. Каленкович

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