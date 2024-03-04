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Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович провела обучающее занятие с риэлторами﻿
фото: Нотариальная палата Севастополя

Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович провела обучающее занятие с риэлторами﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 12:21 04.03.2024

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович провела очередное занятие с риэлторами.

Подобного рода лекции проводятся нотариусами Севастополя на регулярной основе с 2022 года на основании действующего Соглашения о сотрудничестве между Нотариальной палатой города Севастополя и Ассоциацией риэлторов «Недвижимость Севастополя». Занятия ориентированы на повышение правовой грамотности риэлторов с целью обеспечения прав и законных интересов людей — собственников недвижимости. Предметом беседы последнего занятия был порядок совершения сделок с недвижимым имуществом с ориентацией на нотариальное удостоверение договора, в том числе с точки зрения преимуществ нотариальной формы сделки и недостатков простой письменной формы, — сообщили в Нотариальной палате города Севастополя. 

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

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