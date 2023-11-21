Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович провела занятие со студентами — юристами

20 ноября во Всероссийский день правовой помощи детям президент Нотариальной палаты города Севастополя, нотариус Ольга Каленкович провела лекцию для студентов первого и третьего курсов колледжа имени Геловани (Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Севастопольский многопрофильный колледж имени Маршала инженерных войск А.В. Геловани»), обучающихся по специальности юрист.

Руководитель севастопольского нотариата рассказала ребятам о предыстории подписания Декларации прав ребенка 20 ноября 1959 года, а в след за ней 20 ноября 1989 года — Конвенции о правах ребёнка, благодаря этим документам основные права детей были закреплены на международном уровне. С тех пор, ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка.

Так как Ольга Каленкович беседовала со своими будущими коллегами — юристами, она построила занятие на разъяснении норм права, которые устанавливают права детей в Российской Федерации и соответственно их обязанностях. Она также объяснила, что ни одно право не может быть безгранично, так как право одного гражданина неизбежно ограничено правом другого человека.

Есть одна хорошая поговорка: «Мои права заканчиваются там, где начинаются права другого». И если каждый будет жить с пониманием этого факта и уважением к правам окружающих, конфликты исчезнут из нашей жизни как таковые. А для того, чтобы не быть голословной, президент нотариальной палаты привела студентам ряд жизненных примеров, когда необдуманные поступки могут привести к серьезным правовым последствиям. Приводя примеры, Ольга Николаевна предложила ребятам квалифицировать описанные в примерах действия с точки зрения гражданского или уголовного права. Студенты, в процессе общения, показали себя, как грамотные и умеющие рассуждать будущие юристы. В завершении встречи, нотариус пожелала собравшимся успехов в учёбе и в дальнейшей профессиональной деятельности! — рассказали в Нотариальной палате Севастополя.

источник: Нотариальная палата города Севастополя