Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович: «С Днём нотариата!»

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём нотариата!

Нотариат является единственной в России внебюджетной структурой, которой государство доверило осуществлять от своего имени публичную деятельность. Работа нотариуса направлена на устранение любых возможных конфликтов, защиту интересов каждой из сторон сделки, соблюдение законности. Именно благодаря этим профессиональным устремлениям, нотариат сумел занять достойное место в правовой системе страны и стал одной из основ экономической и социальной структур государства.

Нельзя оставить без внимания последние достижения российского нотариата, направленные на выполнение задач нового времени. Это создание и обеспечение работы публичных реестров, возможность совершения сделок в дистанционном формате, электронный документооборот и другие.

Убеждена, что мы и впредь будем успешно справляться со всеми задачами, которые поставит перед нами государство и общество!

Отдельно хочу поблагодарить вас, мои дорогие коллеги, за высокую социальную ответственность, выразившуюся в благотворительных и гуманитарных мероприятиях проводимых в городе Севастополе.

Я этот праздничный день, хочу пожелать вам мира, добра и благополучия, а также прочных финансовых основ в профессиональной деятельности!

Президент Нотариальной палаты города Севастополя, Ольга Каленкович