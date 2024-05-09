Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович: «С Днём Победы!»

Дорогие ветераны и жители города-героя Севастополя!

От лица нотариата города поздравляю вас с Днём Победы в Великой Отечественной войне!

Для нашего города этот праздник всегда будет иметь особое значение! Ровно 80 лет — назад 9 мая 1944 года солдатами и офицерами Красной армии, моряками-черноморцами и участниками партизанского движения Севастополь был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Немыслимой ценой была очищена от фашистской скверны севастопольская земля, значение этого события как в стратегическом, так и духовном смыслах трудно переоценить. Освобождение Севастополя стало значимым шагом на пути к Великой Победе! До нее оставался еще целый год тяжелых боёв, предстояло освободить от фашистского ига не только русские земли, но и страны Европы.

Нет ни одной семьи на территории нашей необъятной Родины, которой бы не коснулась война, поэтому Великая Победа — бесценное достояние всего русского народа.

Все мы — потомки героев, которые сберегли Отечество, сокрушили нацизм, сохранили внутреннюю силу и достоинство. Их героизм навсегда останется для нас незыблемым нравственным и духовным ориентиром.

Не прошло и 8 десятков лет, как алое знамя Красной армии вознеслось над Рейхстагом, как мировое сообщество захотело перевернуть эту страшную страницу истории, ведь правда о фашизме выглядит слишком бесчеловечно и неудобно. Но для российского народа обязанность по сохранению мира без фашизма была и остается исторической обязанностью перед лицом предков. Поэтому события, происходящие сегодня, заставляют нас по-новому ощутить связь времен и поколений. Более двух лет российский народ вновь сражается на поле боя против фашизма.

9 мая — это день, в который хочется сказать много добрых слов всем войнам-защитникам, но самое главное слово — «Спасибо!» Спасибо, дорогие ветераны, работники тыла и партизаны, низкий вам поклон! Мы помним все ваши подвиги и бесконечно вами гордимся!

В этот праздничный день, хочу всем пожелать крепкого здоровья, мира, благополучия и выполнения всех поставленных задач!

Президент Нотариальной палаты города Севастополя — Ольга Каленкович