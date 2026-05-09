Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович: «С праздником! С Днём Великой Победы!»

Дорогие коллеги, ветераны, россияне!
В день 81 — годовщины Победы, мы чтим героев и вспоминаем миллионы жизней, отданных за свободу и мир.
Это день славы и бессмертного подвига тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины.
Это праздник со слезами на глазах, напоминание о цене Победы и великом наследии, которое мы обязаны сохранить.
Благодарю ветеранов за мужество и самоотверженность. Низкий поклон и вечная благодарность.
Желаю нам всем жизнелюбия, стойкости, мира, добра и процветания!
С праздником! С Днём Великой Победы!
Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович
С тегами: Нотариальная палата Севастополя
