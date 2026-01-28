Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович в объективе передачи «Имеем право»﻿

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович приняла участие в записи серии новых сюжетов для программы Севастопольского телевидения «Имеем права». Телезрители полюбили это передачу, так как с ее помощью получают компетентные ответы на житейские вопросы, касающиеся юрисдикции нотариата.

Узнайте больше: Конституционный суд РФ велел поправить закон о налоге при обмене недвижимости﻿ Ведущий программы Николай Скребец на вопросы телезрителей получил ответы от руководителя севастопольского нотариата Ольги Каленкович о праве наследования и наследственном имуществе, расходах, возникающих при его оформлении, о силе завещания, сделках и распоряжении имуществом. источник: Нотариальная палата города Севастополя

