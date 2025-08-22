Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович в объективе передачи «Имею право»﻿

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович вновь приняла участие в записи серии сюжетов для программы Севастопольского телевидения «Имею право». Зрители узнают из сюжетов передачи ответы на житейские вопросы, касающиеся юрисдикции нотариата поэтому передача пользуется неизменной популярностью.
Ведущий программы Николай Скребец беседовал и руководителем севастопольского нотариата Ольгой Каленкович о распоряжении супружеским имуществом, нюансах наследования, особенностях распоряжения долевой собственностью и подводных камнях «простой письменной формы».
В ближайших выпусках телезрители услышат ответы на вопросы:
- У меня умер отец. Мать собралась переписывать на себя его долю квартиры, стоит ли ей сейчас это делать или можно переписать спустя год?
- После смерти тёщи осталось завещание, согласно которому она завещала жене 1/2 КВАРТИРЫ, однако, в действительности речь идет не о КВАРТИРЕ, а о КОМНАТЕ в коммунальной квартире, которой жена и тёща владели вдвоем (по 1/2 доли каждая). В дополнение к этому, в свидетельствах о собственности доля владения указана не как 1/2 комнаты, а как 19/200 площади всей коммунальной квартиры. Получается, данные в завещании указаны с ошибкой. Насколько это может повлиять на решение нотариуса при выдаче свидетельства о праве наследования?
- Я покупала квартиру в ипотеку с использованием маткапитала (на момент заключения сделки замужем не была). Сейчас собираюсь создать новую семью, но ипотека еще не выплачена, соответственно доли не выделены. Скажите, после регистрации брака должна ли я буду выделять долю по маткапиталу на супруга после погашения ипотеки и будет ли он иметь супружескую долю в этой квартире?
- Я сегодня заключила договор купли продажи земельного участка (я продавец) у нотариуса, деньги на депозите у нотариуса,он мне выдал извещение о том,что покупатель внёс деньги на депозит. Когда я могу получить деньги с депозита?
- В каких случаях требуется участие нотариуса на общем собрании участников ООО?
- Какие преимущества у исполнительной надписи по сравнению с судебным взысканием? В каких случаях можно использовать исполнительную надпись?
- Можно ли заверить копию диплома о ВО, если он был выдан белорусским ВУЗом, а я являюсь гражданкой Белоруссии.
- Моя бабушка хочет выдать мне доверенность на получение пенсии, но она слепая. Как быть?
- Можно ли отменить договор дарения квартиры?
- Я продаю свою квартиру, но в ближайшие несколько дней у меня день рождения — мне исполняется 45 лет. Скажите, не будет ли проблем с паспортом на сделке, если появится покупатель до того, как я успею заменить паспорт по возрасту
- Имеет ли право нотариус отказать человеку в его просьбе? Как и почему это происходит?
- Хочу купить авто с пробегом. Как проверить, не состоит ли оно в залоге?
- Спустя три года после вступления в наследство нашлись деньги на счетах наследодателя. Подскажите, можно ли их получить?
источник: Нотариальная палата города Севастополя
