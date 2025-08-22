Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович в объективе передачи «Имею право»﻿

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович вновь приняла участие в записи серии сюжетов для программы Севастопольского телевидения «Имею право». Зрители узнают из сюжетов передачи ответы на житейские вопросы, касающиеся юрисдикции нотариата поэтому передача пользуется неизменной популярностью.

