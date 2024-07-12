Президент Нотариальной палаты Севастополя приняла участие в обсуждении учебной программы студентов ВУЗа﻿

В этом мероприятии приняла участие президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович. На рабочей встрече обсуждались вопросы применения норм гражданского и семейного права в учебной деятельности преподавателей, читающих дисциплины по теории государства и права и гражданского права. Эксперты обсудили разработку учебных материалов на будущий учебный год и составили список тем, необходимых для включения программу обучения студентов, — сообщили в Нотариальной палате Севастополя.