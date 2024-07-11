Президент Нотариальной палаты Севастополя приняла участие в приеме граждан в поддержку семьи﻿

Севастопольским омбудсменом Павлом Буцай и сотрудник Аппарата Анастасия Бушуева совместно с представителями Управления Минюста России по городу Севастополю, Севастопольского регионального отделения «Ассоциация юристов России», а также Адвокатской и Нотариальной палат города Севастополя был проведен личный прием граждан, приуроченный ко Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских (День любви, семьи и верности).

От лица нотариата города, в составе экспертной группы для консультирования горожан, приняла участие президент Палаты Ольга Каленкович. Всем обратившимся на прием гражданам была оказана консультативная юридическая помощь.

Кроме того, оказана помощь в записи на прием в профильный департамент с целью постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также омбудсмен ходатайствовал перед районной прокуратурой об обращении в суд в интересах сироты о включении в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.