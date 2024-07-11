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Президент Нотариальной палаты Севастополя приняла участие в приеме граждан в поддержку семьи﻿
фото: Нотариальная палата Севастополя

Президент Нотариальной палаты Севастополя приняла участие в приеме граждан в поддержку семьи﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 13:20 11.07.2024

Севастопольским омбудсменом Павлом Буцай и сотрудник Аппарата Анастасия Бушуева совместно с представителями Управления Минюста России по городу Севастополю, Севастопольского регионального отделения «Ассоциация юристов России», а также Адвокатской и Нотариальной палат города Севастополя был проведен личный прием граждан, приуроченный ко Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских (День любви, семьи и верности).

От лица нотариата города, в составе экспертной группы для консультирования горожан, приняла участие президент Палаты Ольга Каленкович. Всем обратившимся на прием гражданам была оказана консультативная юридическая помощь.

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Кроме того, оказана помощь в записи на прием в профильный департамент с целью постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также омбудсмен ходатайствовал перед районной прокуратурой об обращении в суд в интересах сироты о включении в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

В ходе приема Уполномоченным были приняты письменные обращения, в рамках рассмотрения которых направлены соответствующие запросы, а результаты их рассмотрения, взяты на личный контроль омбудсмена.

источник: Нотариальная палата Севастополя

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