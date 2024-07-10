Президент нотариальной палаты Севастополя приняла участие в рабочем совещании в Законодательном Собрании

В здании Законодательного Собрания города Севастополя состоялось рабочее совещание в рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи с участием представителей Департамента Финансов Правительства города Севастополя, Законодательного Собрания, прокуратуры, юстиции, ЗАГС города Севастополя и Нотариальной палаты города Севастополя.

От лица нотариата города в рабочей встрече приняла участие президент Палаты Ольга Каленкович. Во время встречи собравшиеся обсудили следующие вопросы: Законодательство Севастополя в сфере установления опеки и попечительства в отношении лиц в возрасте от 14 до 18 лет, признанных решением суда недееспособными или ограниченными в дееспособности вследствие психического расстройства;

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