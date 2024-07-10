Прямо сейчас:
Главная | Нотариальная палата Севастополя | Президент нотариальной палаты Севастополя приняла участие в рабочем совещании в Законодательном Собрании
актуально в республике
Президент нотариальной палаты Севастополя приняла участие в рабочем совещании в Законодательном Собрании
фото: Нотариальная палата Севастополя

Президент нотариальной палаты Севастополя приняла участие в рабочем совещании в Законодательном Собрании

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 13:36 10.07.2024

В здании Законодательного Собрания города Севастополя состоялось рабочее совещание в рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи с участием представителей Департамента Финансов Правительства города Севастополя, Законодательного Собрания, прокуратуры, юстиции, ЗАГС города Севастополя и Нотариальной палаты города Севастополя.

От лица нотариата города в рабочей встрече приняла участие президент Палаты Ольга Каленкович.

Во время встречи собравшиеся обсудили следующие вопросы:

  • Законодательство Севастополя в сфере установления опеки и попечительства в отношении лиц в возрасте от 14 до 18 лет, признанных решением суда недееспособными или ограниченными в дееспособности вследствие психического расстройства;
  • разработка и установление в Севастополе Порядка заключения брака в торжественной обстановке;
  • обсудили инициативу по отнесению в федеральном законе о федеральном бюджете на 2025 год и последующие годы доходов от государственной пошлины за проставление органами записи актов гражданского состояния субъектов по нормативу 100%;
  • потребность в расширении перечня случаев оказания бесплатной юридической помощи в форме представительства интересов граждан-участников СВО и членов их семей адвокатами-участниками государственной системы бесплатной юридической помощи в судах, государственных и муниципальных органах и организациях.

По всем вопросам приняты конструктивные решения.

источник: Нотариальная палата Севастополя 

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Нотариальная палата Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
Нотариальная палата Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.