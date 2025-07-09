Президент нотариальной палаты Севастополя приняла участие в совещании на базе Юридического института﻿

В Юридическом институте Севастопольского государственного университета состоялось совещание в формате круглого стола, в котором приняли участие президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович и представители адвокатуры, таможни и преподавательского корпуса университета.
На рабочей встрече обсуждались вопросы применения норм гражданского и семейного права в учебной деятельности преподавателей, читающих дисциплины по теории государства и права и гражданского права. Эксперты обсудили разработку учебных материалов на будущий учебный год и перечень тем, необходимых для включения программу обучения студентов.
источник: Нотариальная палата города Севастополя
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С тегами: Нотариальная палата Севастополя