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Президент Нотариальной палаты Севастополя приняла участие в заседании круглого стола «Своих не бросаем»﻿
фото: Нотариальная палата Севастополя

Президент Нотариальной палаты Севастополя приняла участие в заседании круглого стола «Своих не бросаем»﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 14:49 10.07.2025

8 июля в День семьи, любви и верности в городе Севастополе состоялся круглый стол «Своих не бросаем». Основной темой встречи стало обсуждение вопросов, связанных с процедурой наследования, в том числе при наличии завещания — правила наследования и права наследников. Лейтмотивом беседы являлась защита прав и интересов несовершеннолетних детей участников специальной военной операции.

Для оказания юридической помощи членам семей участников и ветеранов специальной военной операции за одним столом встретились эксперты из разных областей:

  • президент Нотариальной Палаты города Севастополя Ольга Каленкович;
  • уполномоченный по правам ребенка в города Севастополе Марина Песчанская;
  • начальник управления Министерства юстиции РФ по Севастополю Наталья Черненкова;
  • исполняющая обязанности Начальника Управления ЗАГС города Севастополя Татьяна Садиленко;
  • заместитель директора Департамента — начальник управления по защите прав несовершеннолетних, опеки и попечительства Анна Мачулина;
  • начальник отдела государственной регистрации недвижимости Ольга Малая;
  • заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и г. Севастополя –заместитель главного судебного пристава Республики Крым и г.Севастополя Анжелика Лугачева.

На мероприятии звучали доклады на следующие темы:

  • права наследников и изменениях в законодательстве, касающихся наследственных прав;
  • решение вопросов, связанных с получением документов о регистрации актовых записей рассказала;
  • оказание помощи семьям участников СВО, испытывающим жизненные трудности;
  • приоритетный порядок рассмотрения документов участников СВО и членов их семей;
  • изменения законодательства в части прекращения исполнительного производства по причине гибели военнослужащего, наследование долговых обязательств.
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Руководитель севастопольского нотариата Ольга Каленкович в своем докладе отдельно обратила внимание слушателей, что 15 июля этого года вступает в силу новый порядок исчисления срока принятия наследства погибших участников СВО. Предусматривается, что срок принятия наследства погибших в ходе СВО будет отсчитываться с даты составления записи акта гражданского состояния о смерти, если дата смерти неизвестна либо отличается от даты составления документа о смерти более чем на 3 месяца. В таких случаях наследство будет признаваться принадлежащим наследнику со дня смерти наследодателя. Изменения распространяются на участников СВО погибших или пропавших без вести 1 января 2025 г. и позже. Также Ольга Николаевна подчеркнула, что на сегодняшний день наследникам все еще не допустимо пользоваться транспортным средством, принадлежащим наследодателю, до получения свидетельства о праве на наследство.

По окончании мероприятия Ольга Николаевна передала представителям филиала Фонда Защитники Отечества информационные листовки о льготах нотариата для участников СВО и членов их семей.

Подобные встречи способствуют повышению общей юридической грамотности и позволяют нашим защитникам Отечества и их семьям уверенно ориентироваться в правовых вопросах.

источник: Нотариальная палата Севастополя 

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