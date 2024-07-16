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Президент Нотариальной палаты Севастополя провела занятие с социальными координаторами﻿
фото: Нотариальная палата Севастополя

Президент Нотариальной палаты Севастополя провела занятие с социальными координаторами﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 13:51 16.07.2024

Нотариальная, адвокатские палаты города Севастополя, совместно с Департаментом социальной защиты населения и Управлением Минюста России по Севастополю провели обучающий семинар для социальных координаторов Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» (Фонд). Образовательное мероприятие прошло в помещение Фонда, в нем приняла участие президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович.

Социальный координатор – это должность в Фонде, созданная для организации комплексного персонального сопровождения ветеранов СВО и членов семей погибших (умерших) участников СВО. К работе социального координатора допускаются специалисты, прошедшие профильную программу повышения квалификации. В рамках исполнения своих должностных обязанностей эти люди должны ориентироваться не только в перечне предоставляемых пособий и льгот, и порядка их оформления, но и в целом уметь подсказать подопечным как лучше поступить в той или иной жизненной ситуации.

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Приглашая к участию в семинаре, организаторы обозначили вопросы к нотариату, которые необходимо разъяснить собравшимся, их перечень таков:

  • доверенность, порядок ее оформления, перечень полномочий по доверенности, срок действия доверенности;
  • завещание, порядок его оформления;
  • оформление наследственных прав, очереди наследования и обязательные доли в наследстве.

Во время лекции руководитель севастопольского нотариата подробно раскрыла собравшимся заявленные темы и ответила на все дополнительные вопросы, возникшие в процессе беседы.

Президент Нотариальной палаты Севастополя провела занятие с социальными координаторами Президент Нотариальной палаты Севастополя провела занятие с социальными координаторами

источник: Нотариальная палата Севастополя 

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