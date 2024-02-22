Прямо сейчас:
Главная | Нотариальная палата Севастополя | Президент Нотариальной палаты Севастополя: «С Днём защитника Отечества!»
актуально в республике
Президент Нотариальной палаты Севастополя: «С Днём защитника Отечества!»
источник: Нотариальная палата Севастополя

Президент Нотариальной палаты Севастополя: «С Днём защитника Отечества!»

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 21:37 22.02.2024

Дорогие мужчины, друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества — праздником доблести и мужества, чести и верности долгу истинных патриотов России!

Ежегодно в этот день мы поздравляем отцов, братьев, мужей и сыновей. Тех, кто стал гарантом благополучия и спокойствия, безопасности и уверенности в завтрашнем дне.

Этот праздник объединяет всех, кому дорога судьба страны, кто стоит на страже интересов государства, его безопасности, кто мирным трудом и воинской доблестью добивается благополучия и стабильности в нашем государстве, укрепляет мощь и авторитет нашей Родины.

Дорогие мужчины, пусть вам неизменно сопутствует удача и успех в служении Отчизне! Здоровья и благополучия вам и вашим близким, мира всем и согласия!

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович

Просмотры: 2 111

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Нотариальная палата Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
Нотариальная палата Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.