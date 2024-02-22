Президент Нотариальной палаты Севастополя: «С Днём защитника Отечества!»

Дорогие мужчины, друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества — праздником доблести и мужества, чести и верности долгу истинных патриотов России!

Ежегодно в этот день мы поздравляем отцов, братьев, мужей и сыновей. Тех, кто стал гарантом благополучия и спокойствия, безопасности и уверенности в завтрашнем дне.

Этот праздник объединяет всех, кому дорога судьба страны, кто стоит на страже интересов государства, его безопасности, кто мирным трудом и воинской доблестью добивается благополучия и стабильности в нашем государстве, укрепляет мощь и авторитет нашей Родины.

Дорогие мужчины, пусть вам неизменно сопутствует удача и успех в служении Отчизне! Здоровья и благополучия вам и вашим близким, мира всем и согласия!

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович