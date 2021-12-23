Президент – о Крыме в 2014 году и необходимости защиты своих территорий сегодня-сейчас

В ходе Большой пресс-конференции Президент РФ Владимир Путин затронул и «международный блок» вопросов. Во многом кони нынешних непростых взаимоотношений с Западом кроются еще в советских временах, но есть «приветы» из 90-х и даже недавнего прошлого. Так, Владимир Путин напомнил о ситуации в 2014 году, когда Крым присоединился к России.

По словам Главы государства, перед государственным переворотом 2014 года на Украине Россия и не думала о присоединении Крыма, но была вынуждена пойти на этот шаг, когда над жителями полуострова нависла угроза со стороны пришедших к власти украинских радикалов.

Что произошло в 2014 году? Кровавый госпереворот. Людей убивали и сжигали… После этого возник Крым. А как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, взять их под свою защиту? Невозможно. Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе, – сказал Владимир Путин.

Но и сегодня власти Украины выдавливают русских и русскоязычных жителей страны с территорий, на которых те проживают исторически.

Приняли закон о коренных народах, объявили русских, проживающих на этой территории, на их собственной территории, некоренным народом, также, кстати, как поляков, венгров, румын, — отметил российский лидер, комментируя действия властей Украины.

По его словам, этот закон вызывает противоречия в отношениях Киева с Варшавой, Будапештом и Бухарестом.

Путин отметил, что на Украине был принят закон о государственном украинском языке, ограничивающий сферу использования русского языка.

Просто выдавливают русских и русскоязычное население с их исторических территорий, — констатировал Президент РФ.

Теперь же Запад и Украина могут готовить третью военную операцию на Донбассе и подготавливать группы для нападения на Крым.

Нам говорят: «война-война-война». Складывается впечатление, что, может, готовят третью военную операцию и нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте людей. Вмешаетесь, будете защищать – такие-то новые санкции последуют». И готовятся, может, к этому, – заявил Владимир Путин.

Он также отметил, что на Украине создается проект «анти-России«, куда поставляют современное оружие и промывают мозги населению.

Вы представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить дальше? Все время с оглядкой: что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены. А под прикрытием этих систем вооружений толкнут радикалов и на решение вопроса в Донбассе вооруженным путем, и, кстати говоря, по Крыму. «Крымскую платформу» зачем поддержали? Если так в кулуарах говорят: «ну ладно, с Крымом все, забыли». Нет! Толкают и туда тоже, – отметил Глава государства.

Президент заявил, что России нужно думать на перспективу о своей защите, иначе никакой речи о развитии страны и быть не может. Действия России будут зависеть не от хода переговоров по гарантиям безопасности, а от обеспечения безопасности нашей страны.

Фото: пресс-служба Кремля.

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