Президент одобрил пакет законов «Единой России» о народном бюджетировании

Президент России Владимир Путин подписал два федеральных закона, создающих правовую основу для развития практики реализации проектов инициативного («народного») бюджетирования нa муниципальном уровне.

В частности, первый документ вносит изменения в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», которые позволят гражданам определять, нa что потратить средства местного бюджета в первую очередь. Жители смогут участвовать в разработке инициативных проектов, направленных на решение местных проблем, имеющих для них приоритетное значение. После общественного обсуждения эти проекты будут вноситься в местную администрацию, причем обязательным элементом станет общественный контроль за их реализацией. Инициатором внесения такого проекта может выступить группа численностью не менее десяти человек, достигших 16 лет. До внесения проекта в местную администрацию он должен быть рассмотрен и обсужден на сходе, собрании или конференции граждан. В случае внесения в администрацию нескольких проектов, в том числе с постановкой аналогичных приоритетных проблем, их отбор будет осуществляться на конкурсной основе.

Глава Гагаринского района Севастополя Алексей Ярусов, считает, что севастопольцы уже готовы активно участвовать в формировании «народного бюджета».

Опыт проведения ежегодного городского конкурса «Самый дружный двор» по строительству общественных пространств и спортивных площадок показал, что наши жители способны самоорганизовываться для решения насущных задач. Проекты, вносимые местными жителями, помогут не только обозначить ряд приоритетных направлений для местной администрации, но и вовлечь большее количество людей в общественную жизнь района. Люди на местах уже сейчас предлагают оптимальные варианты решений тех или иных инфраструктурных и социальных вопросов, — прокомментировал федеральный законопроект Алексей Ярусов.

Второй закон вносит изменения в Бюджетный кодекс, которые наделяют Минфин России полномочиями осуществлять методическое обеспечение планирования и исполнения расходов региональных и местных бюджетов.

Фото и материалы: пресс-служба СРО партии «Единая Россия».