Президент подписал Указ о единовременной выплате в размере 15 тысяч рублей российским военнослужащим

Президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате в размере 15 тыс. рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Согласно документам, опубликованным во вторник на официальном
Так, отмечается в одном из указов, средства из федерального бюджета будут перечислены «военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не заключившим контракт о прохождении военной службы«.
Во втором указе
В соответствии с указами, выплаты коснутся лиц, находящихся на службе в обозначенных структурах по состоянию на 31 августа 2021 года. Они будут назначаться на основании приказов руководителей воинских частей и соответствующих федеральных органов исполнительной власти или федеральных государственных органов. При этом данные выплаты будут защищены от списания в счет штрафов.
В случае, если единовременная денежная выплата не была осуществлена в сентябре, она может быть произведена позднее. Неполученная военнослужащим или сотрудником правоохранительных органов выплата в связи с его гибелью осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ для этих соответствующих категорий служащих.
По материалам ТАСС.
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