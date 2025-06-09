Президент подписал Закон о биометрии в сделках с недвижимостью

Закон об использовании биометрии при дистанционных сделках с недвижимостью подписал президент РФ Владимир Путин. Применять биометрию можно будет с 1 июля 2026 года. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

По новому закону, заявления о госрегистрации прав на недвижимость можно будет подавать в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Стороны должны быть идентифицированы с использованием Единой биометрической системы.

Новая норма касается электронных сделок с недвижимостью, объяснил ранее РИА Недвижимость депутат Госдумы Алексей Говырин. Она позволяет подавать заявления на регистрацию прав и все необходимые документы онлайн, в электронном виде. Документы должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью. Это позволит использовать биометрическую идентификацию Единую биометрическую систему без бумажной волокиты. При этом не потребуется дополнительных отметок о допуске к работе с электронной подписью, объяснил депутат. Он добавил, что многие банки и госорганы уже используют Единую биометрическую систему. Новый закон расширяет её применение.

Вступление закона в силу было решено отложить, так как Росреестру потребуется время для её доработки.

Говырин добавил, что переход на новый способ идентификации обсуждается давно. Для граждан ничего не изменится, так как традиционные способы оформления сделок сохраняются. Для людей, которые давно пользуются онлайн-сервисами и прошли биометрию, процесс станет проще.

источник: ЦИАН