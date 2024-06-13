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Президент подписал закон о реестре должников по алиментам
фото: sevnotariat.ru

Президент подписал закон о реестре должников по алиментам

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:15 13.06.2024

Президент России Владимир Путин в среду подписал закон, предусматривающий создание реестра должников по алиментным обязательствам.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступает в силу по истечении 360 дней после опубликования.

Документ предусматривает создание реестра лиц, обязанных уплачивать алименты, к которым приняты меры принудительного исполнения, имеющих задолженность по алиментам, при этом, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске.

Содержащиеся в реестре должников по алиментным обязательствам сведения будут являться специальным общедоступным источником получения информации, скрыть факт ненадлежащего содержания детей и нетрудоспособных родителей неплательщикам алиментов будет сложнее.

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Информация о должниках будет общедоступна до дня погашения задолженности по исполнительному производству или его окончания (прекращения), за исключением данных об объявлении должника в розыск, которые будут общедоступны до дня его обнаружения.

источник: Нотариальная палата Севастополя

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