Президент подписал закон о реестре должников по алиментам

Президент России Владимир Путин в среду подписал закон, предусматривающий создание реестра должников по алиментным обязательствам.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступает в силу по истечении 360 дней после опубликования.

Документ предусматривает создание реестра лиц, обязанных уплачивать алименты, к которым приняты меры принудительного исполнения, имеющих задолженность по алиментам, при этом, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске.

Содержащиеся в реестре должников по алиментным обязательствам сведения будут являться специальным общедоступным источником получения информации, скрыть факт ненадлежащего содержания детей и нетрудоспособных родителей неплательщикам алиментов будет сложнее.

Информация о должниках будет общедоступна до дня погашения задолженности по исполнительному производству или его окончания (прекращения), за исключением данных об объявлении должника в розыск, которые будут общедоступны до дня его обнаружения.

источник: Нотариальная палата Севастополя