Президент подписал Закон о собираемости взносов на капремонт

Закон о повышении порога собираемости взносов на капитальный ремонт уже подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Документ регулирует собираемость взносов за капремонт в многоквартирных домах, где фонд формируется на специальных счетах. Закон опубликован на портале нормативных правовых актов.

В ст. 173 Жилищного кодекса внесут поправки. Собираемость взносов на спецсчёте должна составлять не менее 60%. Ранее порог собираемости взносов на капитальный ремонт был ниже — 50%. Если сумма на счёте ниже этого показателя, средства переведут на счёт регионального оператора капремонта.

Согласно документу, если сумма взносов на капремонт будет менее 60% размера начисленных платежей, госжилнадзор сообщит об этом владельцу спецсчёта, который предупредит собственников квартир о необходимости погасить долг. Выплатить задолженность нужно в течение пяти месяцев. Если недостающие средства не будут внесены в этот срок, госнадзор начнёт формирование счёта у регионального оператора. Согласно п. 10 ст. 173 Жилищного кодекса, собственник специального счёта должен перечислить средства на счёт регоператора в течение месяца после получения решения.

Сейчас жители многоквартирных домов могут выбрать способ распоряжения собранными средствами, собранными на капитальный ремонт. Жильцы могут переводить деньги региональному оператору либо создать собственный счёт для этой цели.