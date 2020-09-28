Президент поручил проработать проекты развития дорог на Черноморское побережье

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать проекты развития автотрасс и железных дорог, которые ведут к Черноморскому побережью России.

Прошу правительство проработать вопрос реконструкции автомобильных трасс и железных дорог, которые ведут к Черноморскому побережью России. И с учетом этого скорректировать планы дорожного строительства и развития транспортной инфраструктуры, — заявил Путин на заседании президиума Госсовета в понедельник в Сочи.

Как отметил Президент, сейчас завершается сезон летних отпусков, который в текущем году из-за пандемии стартовал позднее, чем обычно. Однако, по словам Путина, несмотря на это, традиционные направления — Черноморское побережье Крыма и Краснодарского края — вновь приняли миллионы туристов.

Не было бы счастья, да несчастье помогло, — сказал Путин.

По его словам, для развития внутреннего туризма необходимо взаимодействие регионов, федеральных ведомств и ведущих инфраструктурных компаний.

Сегодня только из Москвы дорога поездом или на личном автомобиле до сочинского или ялтинского побережья занимает около суток или более. А что же говорить о тех наших людях, которым приходится ехать с севера страны или с Урала? Там гораздо больше времени требуется, — сказал Глава государства.

По его словам, время на проезд необходимо сократить.

Нужно сделать все, чтобы автомобильное или даже железнодорожное сообщение для пассажиров и туристов на южном направлении стало удобнее и быстрее. Я уже говорил об этом не один раз. Я прошу посмотреть на это с практической точки зрения, — заявил Путин.