Президент поручил разработать план защиты России от «омикрона»

Президент РФ Владимир Путин дал поручение Правительству разработать план действий по предотвращению распространения в России нового штамма коронавируса – «омикрон».
До 7 декабря нужно обратить внимание на:
— повышение эффективности вакцин для профилактики и тест-систем для диагностики и раннего выявления вируса;
— реализацию дополнительных мер для снижения темпов распространения COVID-19, включая своевременное лечение больных и изоляцию контактных;
— мониторинг ситуации в потенциальных очагах и наблюдение за группами риска;
— поддержание повышенной готовности системы здравоохранения: разворачивание дополнительных инфекционных коек, их оснащение, формирование запаса медицинских изделий, лекарств, кислорода, реактивов для лаборатораторий, расходных материалов и средств индивидуальной защиты;
— актуализацию методических рекомендаций по лечению больных COVID-19 с учетом международного опыта по применению наиболее эффективных методов лечения, а также по эффективной профилактике;
— готовность к привлечению дополнительных транспортных средств, в том числе санитарного автотранспорта;
— привлечение дополнительных кадров.
К 10 декабря Кабмин РФ должен выделить дополнительные бюджетные средства для реализации плана действий. Главам регионов Владимир Путин рекомендовал по согласованию с Минздравом и Роспотребнадзором до 15 декабря утвердить региональные планы действий с учетом правительственного плана.
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