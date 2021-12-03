Президент поручил разработать план защиты России от «омикрона»

Президент РФ Владимир Путин дал поручение Правительству разработать план действий по предотвращению распространения в России нового штамма коронавируса – «омикрон».

До 7 декабря нужно обратить внимание на:

— повышение эффективности вакцин для профилактики и тест-систем для диагностики и раннего выявления вируса;

— реализацию дополнительных мер для снижения темпов распространения COVID-19, включая своевременное лечение больных и изоляцию контактных;

— мониторинг ситуации в потенциальных очагах и наблюдение за группами риска;

— поддержание повышенной готовности системы здравоохранения: разворачивание дополнительных инфекционных коек, их оснащение, формирование запаса медицинских изделий, лекарств, кислорода, реактивов для лаборатораторий, расходных материалов и средств индивидуальной защиты;

— актуализацию методических рекомендаций по лечению больных COVID-19 с учетом международного опыта по применению наиболее эффективных методов лечения, а также по эффективной профилактике;

— готовность к привлечению дополнительных транспортных средств, в том числе санитарного автотранспорта;

— привлечение дополнительных кадров.

К 10 декабря Кабмин РФ должен выделить дополнительные бюджетные средства для реализации плана действий. Главам регионов Владимир Путин рекомендовал по согласованию с Минздравом и Роспотребнадзором до 15 декабря утвердить региональные планы действий с учетом правительственного плана.