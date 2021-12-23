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Президент призвал помочь предпринимателям, попавшим под удар коронавирусных ограничений
Фото: kremlin.ru

Президент призвал помочь предпринимателям, попавшим под удар коронавирусных ограничений

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:48 23.12.2021

Как в Крыму поддержали малый бизнес в условиях пандемии.

В ходе своей Большой пресс-конференции Президент РФ уделил немало внимания экономическим вопросам, проблемам бизнеса, приумножившимся в условиях коронавирусных ограничений и непростой эпидситуации в стране.

Малый бизнес в основном и страдает. Хотя есть доля негатива и в работе крупных предприятий. Всем ведущим отраслям выделили поддержку. Ряд мер пошел на пользу, они без сбоя отработали, даже нарастили объемы выпуска продукции, — сообщил Владимир Путин.

Промышленным предприятиям Крыма в 2021 году оказывалась государственная поддержка за счет республиканского бюджета. В рамках реализации Государственной программы «Развитие промышленного комплекса РК» предоставлены субсидии:

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— 10 промышленным предприятиям на реализацию мероприятий по сертификации систем менеджмента на соответствие национальным и международным стандартам в размере 2,75 млн. рублей;

— одному промышленному предприятию и 3 индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в отраслях легкой промышленности, на продвижение своей продукции в размере 500 тыс. рублей.

Помимо безвозвратной субсидиарной помощи предоставляется государственная финансовая поддержка в виде льготных займов с низкой процентной ставкой.

Президент призвал помочь предпринимателям, попавшим под удар коронавирусных ограничений

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