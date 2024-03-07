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Президент рассказал о планах модернизации дорог на юге страны

Президент рассказал о планах модернизации дорог на юге страны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:26 07.03.2024

В ближайшие пять лет будут построены и реконструированы 460 км федеральных и 320 км региональных дорог.

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию Юга России и Приазовья заявил, что в ближайшие пять лет будут построены и реконструированы 460 км федеральных и 320 км региональных дорог Азово-Черноморского края.

В целом отмечу, что у нас большие планы по развитию автодорожной сети Азово-Черноморского региона. В ближайшие пять лет здесь будут построены и реконструированы 460 км федеральных и 320 км региональных дорог. Модернизируем съезды на трассы «Таврида» к Южному побережью Крыма, — сказал Глава государства.

Путин отметил, что необходимо обсудить дальнейшее развитие автодороги вокруг Азовского моря. Президент рассказал о планах расширить трассу протяженностью 1,4 тыс. км с двух до четырех полос движений.

Новая инфраструктура, дороги, сети — это важнейший фактор социально-экономического развития населенных пунктов, городов и регионов, — подытожил Президент. 

По материалам пресс-службы Кремля и ТАСС. Фото: kremlin.ru.

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