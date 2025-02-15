Президент РФ и губернатор Севастополя подвели итоги работы Михаила Развожаева за 5 лет в должности

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил Президенту России Владимиру Путину об основных итогах работы на посту главы региона за пять лет. В своем докладе он осветил ключевые достижения в экономике, образовании, здравоохранении, спорте, культуре, развитии городской инфраструктуры, поддержке населения, помощи участникам СВО и реализации президентских проектов.

Сфера экономики:

Валовый региональный продукт за пять лет вырос почти вдвое по сравнению с 2019 годом Прогноз показателя по валовому региональному продукту в фактических ценах на 2024 год составляет 301,9 млрд рублей. Собственные доходы бюджета выросли в 2,2 раза, и составили 36,6 млрд рублей в 2024 году. Вырос объем инвестиций в основной капитал, за 5 лет он превысил 418,2 млрд рублей. По этому показателю Севастополь входит в десятку лидеров регионов России. Уровень безработицы снизился до 0,12%. Кроме того, в Севастополе наблюдается высокий уровень исполнения госпрограмм, за последние два года он составил более 99 %, а с 2019 года этот показатель увеличился на 35,6 %. Так, в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя» было построено 99 объектов.

Сфера образования:

За пять лет в Севастополе было построено и реконструировано 20 объектов образования, среди них: восемь школ на 4 389 мест; 11 детских садов на 2 360 мест; Севастопольский кадетский корпус Следственного комитета РФ имени Владимира Ивановича Истомина. За 3 года отремонтировано 27 объектов в 15 школах по президентской программе. Достигнут 100% охват дошкольным образованием, то есть в Севастополе полностью была решена проблема с очередями в детские сады. Кроме того, в 2021 году по поручению губернатора Михаила Развожаева в городе были запущены Губернаторские школьные трудовые отряды, в рамках которых школьники Севастополя могут трудоустроиться на период летних каникул.

Сфера здравоохранения:

В Севастополе за пять лет было построено 23 объекта здравоохранения, а также за это время было пролицензировано 118 из 120 медучреждений. В этом году работу по лицензированию планируется полностью завершить. Также в городе была создана система медицинского образования полного цикла. В 2023 году в СевГУ открыли институт фундаментальной медицины и здоровье сбережения, ежегодно принимается 50 студентов на целевое обучение за счет бюджета города. В медицинском колледже имени Жени Дерюгиной также действует программа целевого обучения, в прошлом году выпустили 124 медицинских сестры и фельдшера. Врачам, прибывшим из других субъектов РФ, для работы выплачивается по 1 млн рублей, на данный момент это 146 врачей и 58 фельдшеров. В городе решается и квартирный вопрос для докторов с помощью программы КРТ. Ожидаемая продолжительность жизни в регионе достигла 75,06 лет.

Сфера спорта:

За пятилетний период в Севастополе было построено 52 объекта спорта, включая стадион «Горняк», СОК имени 200-летия Севастополя, Дворец водных видов спорта, ФОК с бассейном в Инкермане, ФОК с залом для бокса, Фиджитал-центр и другие, Дом Самбо. Доля граждан, систематически занимающихся спортом, выросла до 56,9%, а в 2025 году планируется охватить систематическими занятиями спортом уже 59% севастопольцев.

Сфера культуры:

Севастополь сейчас становится культурной столицей Юга России. За пять лет было завершено строительство музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», построены Детская школа искусств, Академия хореографии, Многофункциональный культурный центр в Бухте Казачьей. Также было отремонтировано 11 сельских домов культуры, работа в этом направлении продолжается. Число посетителей учреждений культуры выросло почти вдвое и составило более 6,3 млн.

Сферы дорожного и городского хозяйства:

В регионе за пять лет было отремонтировано почти 600 км дорог, в том числе завершены седьмой и восьмой участки трассы «Таврида». Также было благоустроено 67 общественных пространств. За это время в городе была решена проблема водоснабжения – отремонтировано более 10 км сетей водоснабжения. Количество светоточек выросло на 78,2%, с 2019 года введены в эксплуатацию более 21 тысячи светоточек. Севастополь вошел в число 20 регионов-лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Сфера социальной поддержки людей:

К настоящему моменту в Севастополе 135 тысяч человек получают меры соцподдержки. Реализуются проекты «Молочная кухня» и «Подарок новорожденному»: 14 353 семьи воспользовались услугами молочной кухни; 15 233 малыша получили «Подарок новорожденному»; 10 565 детей получили памятный знак «Родившемуся в Городе-Герое Севастополе» – эту традиция была возрождена в 2022 году. Системно решается вопрос с проблемными домами украинского периода: введено в эксплуатацию 17 многоквартирных домов, восстановлены права 1333 граждан. Решается вопрос с обеспечением жильем детей-сирот – 258 человек уже получили свое жилье. Севастополь вошел в девятку российских регионов, которые к 1 мая 2022 года справились с текущей программой расселения аварийного жилья и досрочно приступили к следующему этапу. Кроме того, в Год семьи памятным знаком «Севастопольская семья» были награждены 353 семьи.

Поддержка участников СВО и членов их семей:

В Севастополе оказывается активная поддержка участникам СВО и их семьям, действуют 12 мер социальной поддержки. По поручению губернатора Михаила Развожаева в этом год был создан Совет по делам участников СВО, а также оказывается шефская помощь Мелитопольскому району Запорожской области.

Президентские проекты:

По поручению Президента России в городе строится Яхтенная марина в Балаклаве, идет благоустройство Таврической набережной. Кроме того, продолжается строительство культурного кластера на мысе Хрустальном – строится Театр оперы и балета и Художественный музей. В прошлом году была открыта Академия хореографии.

В ходе встречи Михаил Развожаев также обратился к Президенту с просьбой о поддержке проекта создания современного кампуса мирового уровня на базе СевГУ. Кампус расположится на территории студенческого городка в поселке Голландия на Северной стороне.

Наш СевГУ – один из крупнейших вузов юга России, ведущий научно-образовательный центр Севастополя. На его базе действует НОЦ «МореАгроБиоТех», который занимается разработками в самых разных сферах, от беспилотных систем до экологического мониторинга. В структуру вуза входят колледж, лицей-предуниверсарий, 13 институтов, в числе которых — Институт ядерной энергии и промышленности, расположенный в историческом здании военно-морского училища в Голландии. Именно здесь, на Северной стороне, в 2025-2035 годах мы и планируем создать кампус мирового уровня. Сейчас СевГУ при поддержке Правительства Севастополя готовит заявку на участие в отборе проектов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Проект кампуса предусматривает создание нескольких университетских центров:

Центр ядерной медицины, в состав которого войдут учебно-лабораторный корпус, здание позитронно-эмиссионной томографии, здания университетской поликлиники, университетской клиники и реабилитационного центра;

Центр ядерной энергии и промышленности, куда войдут лабораторные корпусы, технопарк и выставочный комплекс;

Центр спортивной подготовки и реабилитации.

Также на территории кампуса расположатся современные комплексы для проживания студентов и профессорско-преподавательского состава. В ходе проекта предусмотрены реконструкция и строительство зданий и сооружений площадью 294 тыс. кв. м.

Предполагается, что в университетском кампусе будут учиться порядка 15 тысяч студентов, а количество рабочих мест увеличится с одной до пяти тысяч.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя