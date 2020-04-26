Президент РФ может выступить с новыми заявлениями о ситуации с коронавирусом на следующей неделе

Режим самоизоляции в России, скорее всего, продлят.
Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, на следующей неделе выступит с новыми заявлениями о перспективах развития ситуации, связанной с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале
Я думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления Главы государства с оценками наших перспектив, — сказал представитель Кремля.
Он, однако, назвал очевидным, что «выход из этой ситуации будет поэтапный«.
Это вот однозначно можно сказать, — подчеркнул представитель Кремля, добавив, что саму эту этапность еще предстоит разработать.
Напомним, из-за ситуации с коронавирусом в России до 30 апреля действует период нерабочих дней, в регионах страны введены различные меры самоизоляции граждан для предотвращения распространения инфекции.
Скорее всего, ограничительные меры будут продлены. Так, по мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, для борьбы с коронавирусом мало соблюдать ограничительные меры в течение двух инкубационных периодов, для борьбы необходимо еще две недели самоизоляции. Снятие ограничительных мер против распространения коронавируса должно быть постепенным, одномоментного снятия всех ограничений не будет, заявила Попова.
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