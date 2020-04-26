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Президент РФ может выступить с новыми заявлениями о ситуации с коронавирусом на следующей неделе
Фото: kremlin.ru

Президент РФ может выступить с новыми заявлениями о ситуации с коронавирусом на следующей неделе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:29 26.04.2020

Режим самоизоляции в России, скорее всего, продлят.

Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, на следующей неделе выступит с новыми заявлениями о перспективах развития ситуации, связанной с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Я думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления Главы государства с оценками наших перспектив, — сказал представитель Кремля.

Он, однако, назвал очевидным, что «выход из этой ситуации будет поэтапный«.

Это вот однозначно можно сказать, — подчеркнул представитель Кремля, добавив, что саму эту этапность еще предстоит разработать.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом в России до 30 апреля действует период нерабочих дней, в регионах страны введены различные меры самоизоляции граждан для предотвращения распространения инфекции.

Скорее всего, ограничительные меры будут продлены. Так, по мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, для борьбы с коронавирусом мало соблюдать ограничительные меры в течение двух инкубационных периодов, для борьбы необходимо еще две недели самоизоляции. Снятие ограничительных мер против распространения коронавируса должно быть постепенным, одномоментного снятия всех ограничений не будет, заявила Попова.

Президент РФ может выступить с новыми заявлениями о ситуации с коронавирусом на следующей неделе

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